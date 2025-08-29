La escuela pedagógica Tania la Guerrillera, de Pinar del Río, institución que celebra el aniversario 50 de su inauguración por Fidel Castro Ruz, será la sede, este primero de septiembre, de la fiesta nacional por el inicio del curso escolar 2025-2026.

Durante las últimas 12 graduaciones, el centro egresó a más de 3 000 alumnos de diferentes especialidades como Maestros Primarios, Educación Especial y Primera Infancia.

En el presente curso comienza con una matrícula de casi 780 estudiantes, distribuidos en 58 grupos, y que serán atendidos por 285 trabajadores, la mayoría docentes.

En la provincia más occidental de Cuba, más de más de 77 000 estudiantes de los diferentes niveles educativos acudirán a las aulas, quienes serán guiados en el proceso de enseñanza y aprendizaje por aproximadamente 15 000 docentes.

Abrirán para este periodo lectivo 614 instituciones educativas, según afirmó el doctor Evelio Herrera Padrón, director de Educación en la provincia.

Informó que el territorio cuenta con una cobertura laboral sin alternativas del 96,6 por ciento, lo que equivale a alrededor de 300 necesidades que las cubrirán con diferentes alternativas, entre ellas, con jubilados reincorporados, contratos por horas, la aplicación de la Resolución 10 relacionada con el aumento de la carga docente y el incremento de alumno-maestro, y también con la tarea Educando por amor, con integrantes de la Federación de Estudiantes Universitarios.

El director destacó el aseguramiento de la alimentación y transportación, sobre todo, para garantizar los recorridos de los profesores, un proceso en el que se involucran los gobiernos municipales, consejos populares y diferentes organismos, los cuales son decisivos.

Enfatizó en el trabajo conjunto con Salud Pública para garantizar la higienización de los centros, y al respecto, dijo que aún había siete escuelas que trabajaban en ese sentido, pero que deben de estar listas para el inicio del curso.

Destacó el esfuerzo hecho, a pesar de la situación económica que presenta el país, para que los nuevos textos del Perfeccionamiento les lleguen a los estudiantes, así como las orientaciones metodológicas, planes y programas de estudio, para que los docentes cuenten con los materiales y tengan una mejor orientación a la hora de impartir el proceso de enseñanza y aprendizaje.

Aseguró que se continúa el trabajo de recuperación de los centros dañados por el huracán Ian, debido a que luego de casi tres años del paso por la provincia del fenómeno atmosférico, aún nos quedan 49 centros educacionales, los cuales funcionan en locales adaptados o en la misma escuela.

Expresó que desde la presente semana se incorporaron a sus centros los docentes, trabajadores y directivos, y transmitió a todos los educadores, comunidad, padres y estudiantes que existen muchas motivaciones para comenzar este primero de septiembre con nuevos bríos y deseos, con la convicción de que el curso 2025-2026 sea un éxito en Pinar del Río.

Asimismo, reconoció a todas las estructuras municipales, directores y metodólogos que tendrán la dirección del proceso de enseñanza y aprendizaje.