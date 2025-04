Por amor a Ernesto, Belkis deja su provincia natal y viaja hasta Pinar del Río acompañada de su hijo. Aquí transcurre la vida matrimonial. Como fruto, nace una pequeña.

Luego de unos pocos años, Ernesto encuentra un nuevo amor, decide abandonar el hogar. Belkis pierde los estribos, y llega a planear el asesinato de su propia hija como venganza.

Los sucesos los cuenta la serie políciaca Celos Oscuros, una de las obras premiadas por el reconocido concurso Félix B. Caignet, que convoca la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, en Santiago de Cuba.

Producida por el Cuadro Dramático de Radio Guamá y con libreto original de Yosmany Ventura Pérez, el programa fue transmitido recientemente en el emblemático espacio Operación Secreta, de la emisora provincial. Y a la par, inauguró un canal de dramatizados en Telegram, plataforma en la que se sumó un número significativo de oyentes. Justamente, por esa versión en plataformas digitales, fue otorgado el galardón.

“Acordamos abrir el canal en un momento oportuno, pues la situación electroenergética impedía muchas veces que se escuchara la serie por las frecuencias habituales. Los oyentes acudían a Telegram y la podían oír en cualquier horario, ofrecían sus comentarios, debatían, protestaban cuando no subía a tiempo el fichero… Fue muy emocionante leerlos”, cuenta el joven guionista.

El canal en Telegram tiene cerca de 400 seguidores en apenas tres meses. Otros espacios dramatizados se difunden ahora por esta vía, cuya aceptación es indiscutible. A juicio de Yosmany: “Llegó para quedarse, y estamos muy felices. Ganamos en muchos sentidos, sobre todo, en niveles de audiencia”.

Aunque Ventura Pérez ha incursionado en el guion de programas escenificados por más de 17 años, es esta su primera obra seriada, o sea, estructurada en varios capítulos. El proyecto fue reservado por su autor durante mucho tiempo, según confesara a Guerrillero.

“Hace más de ocho años que la escribí, pero no me atrevía a lanzarla, pues siempre que la leía le encontraba defectos. Se me ocurrió presentarla en dos ocasiones, y en cada una tuve que actualizar aspectos relacionados con el contexto socioeconómico del país, para que ganara en credibilidad.

“Respeto mucho este tipo de guion. Lo más complejo es hilvanar la historia, y en el final de cada entrega, lograr una situación en suspenso que ‘enganche’ al oyente para la próxima entrega”, explicó.

El también locutor y director de programas radiales dijo sentirse muy satisfecho del trabajo del Cuadro Dramático de Guamá, dirigido esta vez por Ángel Felipe Machín Vento. El conjunto posee más de 50 años de experiencia, y para Yosmany es uno de los más destacados del país.

“Generalmente, cuando se piensa en un concurso, los radialistas preparamos el programa y se graba indicando que será para un festival o certamen determinado para cuidar la realización. Esto no ha pasado en mi caso. El trabajo diario es lo que se ha presentado en estos eventos, lo cual es una muestra de que, día a día, trabajan con calidad. Son muy profesionales. He crecido con ellos y de cada uno se aprende tanto…”, comentó el artista.

Celos oscuros continúa disponible para su escucha, junto a otros programadas dramatizados de Radio Guamá, en el canal habilitado con ese fin en Telegram. En tiempos de nuevas tecnologías, Yosmany confía en la capacidad del añejo medio de comunicación para readaptarse, sin ceder espacio a la posibilidad, tantas veces anunciada, de extinguirse.

“La radio se niega a desaparecer. Cada tecnología que surge y que aparentemente puede poner al medio en planos alejados, la radio la aprovecha para seguir viviendo y transformándose”, concluyó.