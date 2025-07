Fueron ellas las granmenses Yilian Tornés (lanzadora) y Leannelys Zayas (torpedera)

LAS GRANMENSES Yilian Tornés y Leannelys Zayas fueron incluidas en el Equipo Ideal (Todos Estrellas) del recién finalizado Campeonato Panamericano de Softbol 2025, que acogió la ciudad colombiana de Montería.

En ese certamen, ambas jugadoras resultaron piezas claves para que la tropa del mentor Jorge Lamas cerrase con medalla de bronce, dado el saldo de nueve victorias y dos derrotas.

Con esa cota, el conjunto de la Isla consiguió boletos para los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026, los Juegos Panamericanos de Lima 2027 y para las fases de la próxima Copa del Mundo.

La zurda Tornés fue elegida mejor lanzadora por su excelente desempeño de seis victorias, una derrota y efectividad de 0.00 pcl en 46 entradas lanzadas, en las que propinó 75 ponches.

Además, apenas admitió 19 jits y las rivales le conectaron para un escaso promedio de .128 de average. Le hicieron cinco carreras (todas sucias) y tuvo un WHIP de apenas 0.57.

Entretanto Zayas, tercera en la alineación cubana, recibió el premio a la mejor torpedera, En 11 juegos bateó para promedio de .394, con 13 imparables, dos jonrones, seis carreras impulsadas y un elevado OPS de 1.126. A la defensa, su porcentaje de fildeo fue de .902.

Las restantes jugadoras incluidas en el Equipo Ideal fueron Erika Polidori (lf, CAN), Solibeth Núñez (cf, VEN), Mariana Pereira (rf, BRA), Enma Entzminger (3b, CAN), Jaclynn Messmer (2b, CAN), Deisy Núñez (1b, MEX), Kelly Torres (c, VEN) y Valeria Quiroga (bd, MEX).