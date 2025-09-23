La Habana, 23 sep (ACN) Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, calificó el IV Ejercicio Nacional de prevención y enfrentamiento al delito en una reunión de trabajo como una oportunidad para fortalecer la tranquilidad ciudadana y la disciplina social en el país.

Según precisa la web de la Presidencia de la República, el mandatario subrayó que la iniciativa, iniciada este pasado lunes en todo el territorio nacional, permite consolidar experiencias previas y avanzar en la batalla contra la corrupción, las drogas, las ilegalidades y las indisciplinas sociales, consideradas prioridades del trabajo partidista.

Díaz-Canel insistió en la necesidad de incrementar la cohesión entre instituciones y población, con el fin de garantizar estabilidad, respeto al orden interior y participación en las principales tareas de la nación.

El jefe de Estado señaló que el enfrentamiento debía centrarse en los delitos que atentan contra la vida de las personas y el funcionamiento social, incluidos hechos de violencia, robos y hurtos que afectan viviendas, comunidades y sectores productivos.

También mencionó la urgencia de atender los delitos contra la economía, como el robo de cables eléctricos, transformadores y baterías, e indicó que los directivos de las entidades implicadas debían reforzar medidas internas de prevención y control.

El Presidente llamó a actualizar de manera constante los planes de enfrentamiento en las instituciones estatales, para evitar improvisaciones y garantizar respuestas efectivas ante cada hecho delictivo.

Entre los temas priorizados destacó la violencia contra la mujer, la evasión fiscal y la corrupción administrativa, asuntos que, dijo, requieren análisis sistemático en todos los niveles de dirección.

El ejercicio nacional incluye acciones de capacitación, chequeo de planes de seguridad y coordinación interinstitucional, con el propósito de elevar la efectividad en la prevención y el enfrentamiento a las manifestaciones negativas en la sociedad.

La experiencia del IV Ejercicio Nacional contra el delito contribuirá a consolidar la disciplina social y a reforzar la confianza ciudadana en la capacidad del Estado para garantizar la tranquilidad pública, acotó.