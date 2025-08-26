El Ministerio del Interior de Cuba (Minint) informó hoy que un ciudadano extranjero residente en el país fue detenido por atropellar, esta madrugada, a nueve personas de las cuales una resultó fallecida.

La nota informativa precisa que los incidentes ocurrieron alrededor de las 2:30 horas de este lunes, en diferentes lugares, cuando el individuo conducía un auto por los municipios Centro Habana y Habana Vieja.

‎El autor, un ciudadano extranjero residente en el país, fue detenido por fuerzas del orden público y se encuentra bajo proceso investigativo, y se trabaja para esclarecer las circunstancias de este lamentable hecho, subraya el Minint.

‎Como consecuencia de las lesiones recibidas, una mujer de 35 años resultó fallecida y los ocho heridos reciben atención médica en el sistema de salud de la capital.

Próximamente se ampliará esta información preliminar, concluye el texto que transmitimos de manera íntegra, por su importancia