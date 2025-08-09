Curiosidades sobre el mundo que parecen falsas pero que son ciertas.

Macchu Pichu es una ciudad a prueba de terremotos. Esta antigua ciudad inca descansa sobre dos líneas de falla en Perú. Eso significa que los terremotos eran eventos esperados. Para sobrevivir a ellos, los incas crearon una brillante técnica de ingeniería llamada sillería, en la que las rocas se cortan para que encajen perfectamente entre sí sin mortero. Esto permitía que las piedras se movieran en su lugar durante un terremoto, antes de asentarse de nuevo en sus posiciones originales.

El desierto del Sahara es conocido por ser el más caluroso del mundo. Sin embargo, hace unos 6 000 años, esta tierra seca era una exuberante selva tropical con una espesa vegetación y altas precipitaciones. Expertos afirman que si el mundo sobrevive los próximos 10 000 años, el mismo cambio constante en los patrones climáticos podría dejar al Sahara con un aspecto muy diferente…

DE NUESTRO IDIOMA. Las secuencias tarde noche y verde olivo cumplen las condiciones a partir de las cuales la Ortografía de la Lengua Española (OLE) recomienda la escritura de una expresión pluriverbal en una sola palabra, aunque esa forma “pueda no ser aún la más extendida en el uso”: tardenoche y verdeolivo. Además, según la Ortografía Académica, ciertas piezas léxicas pluriverbales alcanzan tal grado de cohesión que podríamos escribirlas como una sola palabra, lo cual es lo que sucede en estos casos.

SABÍAS QUE. Las Spice Girls se llamaban originalmente Touch, pero cambiaron el nombre porque sentían que eran “sosas”. El primer avión voló el 17 de diciembre de 1903, cuando los hermanos Wright realizaron breves vuelos en Kitty Hawk. La nuez moscada puede ser alucinógena si se consume en grandes cantidades debido a la miristicina. El corazón de las gambas está en la cabeza y tienen un sistema circulatorio abierto. Una nube pesa alrededor de un millón de toneladas debido a la cantidad de agua que contiene. En Suiza es ilegal tener una sola cobaya, ya que son animales sociales que necesitan compañía. Entre 1912 y 1948, los Juegos Olímpicos otorgaban medallas en disciplinas como música, pintura, escultura y arquitectura. Los aguacates son una fruta, no una verdura, y técnicamente se consideran una baya de una sola semilla. Las duchas calientes aumentan el flujo de dopamina, lo que fomenta la creatividad. El unicornio es el animal nacional de Escocia, asociado con pureza e inocencia en la mitología celta. Venus es el único planeta que gira en el sentido de las agujas del reloj, completando una rotación en 243 días terrestres.

PARA REÍR. Pepito y sus cosas.¿Cuántas anclas tiene un barco, Pepito? 11, profesora. ¿Y por qué 11? Porque siempre oigo que dicen: eleven anclas… Y, ¿cuánto es dos por dos? Empate. ¿Y dos por una? ¡Oferta!… ¿Qué tiempo es «llovía»? Uno muy malo, señorita… Otra vez llegas tarde a clase Pepito. Pero señorita, usted dijo que nunca es tarde para aprender… ¿Cuánto llevas ahorrado ya? Ceromil Cerocientos Cerocero… Pepito le dice a su tío al regresar de la escuela. Tío, tío, hoy estudiamos la geometría. A ver, dime, ¿qué son los ángulos? Sonángulos son las personas que caminan dormidas.

Frase del día

Todo lo que siempre quise fue acercarme y tocar a otro ser humano no solo con mis manos sino con mi corazón

Tahereh Mafi