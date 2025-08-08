Con más de 40 ponencias relacionadas con las soluciones técnicas y organizativas en la prestación de servicios, la Dirección Territorial de la Empresa de Telecomunicaciones en Pinar del Río celebró el Foro por la Innovación del presente año.

Indira González, especialista de Comunicación, dijo que desarrollaron dos jornadas de soluciones importantes a problemas de la Empresa, y en cada exposición se evidenció la calidad de las propuestas, con ingeniosas alternativas que responden al banco de problemas de la entidad y al perfeccionamiento de algunos servicios o tareas profesionales.

En el evento otorgaron la condición de Relevante a cuatro propuestas, 15 menciones y 24 resultaron destacadas.

La mayor representación de los trabajos estuvo en manos de los jóvenes y de trabajadores de los departamentos de Operaciones de la Red e Inversiones, quienes abordaron temáticas relacionadas con la optimización de redes móviles en la provincial, la solución de comunicación en determinada radiobase, la solución de grupos electrógenos a terceros para alimentar el Centro Telefónico en Dimas, sopladora para mantenimiento de equipos de informática, entre otras.

Por su parte, la máster Aidé Martínez Rodríguez, quien fungió como presidenta del jurado, refirió que el Foro en la Dirección Territorial es un movimiento masivo, y aseguró que llevan muchos años con sistematicidad en la realización de este tipo de evento desde la base.

“Movilizamos a gran cantidad de innovadores que se involucran en la realización de los trabajos, de acuerdo con el banco de problemas por cada área de trabajo”, añadió la presidenta del jurado.

Asimismo, destacó la alegría y motivación por parte de los jóvenes para desarrollar temas que ayuden a resolver los problemas de la Empresa, y los de los servicios directos al cliente.