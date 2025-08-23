La joven trompetista pinareña Arlen Borrego Miranda ganó la beca Warner Music Latina, que asegurará sus estudios en el Berklee College of Music, una de las más prestigiosas universidades de su tipo en el mundo.

Graduada de nivel elemental en la Escuela de Arte de la provincia Pinar del Río y luego, egresada de la Escuela Nacional de Música, la talentosa artista formará parte de la matrícula de la famosa institución internacional desde finales de este agosto.

Aunque su entrada a Berklee College ya es un hecho inminente, asegura que aún no lo puede creer. “Realmente es algo muy grande para mí. Venir desde donde vengo y llegar hasta ahí es una sensación súper gratificante, y de verdad me siento muy emocionada por todo lo que viene”.

Arlen parece haber nacido predestinada para la música. Cuenta que ningún otro integrante de la familia ha mostrado inclinación por ese arte, y que ella misma descubrió su vocación por “pura casualidad”, cuando los profesores de la Escuela Profesional de Arte pinareña llegaron hasta Mantua, su pueblo natal, para realizar exámenes de captación.

“Hice varias pruebas, finalmente aprobé trompeta, entonces decidí estudiar la carrera, aunque en mi familia no había músicos y nadie me inculcó seguir este mundo”, dice.

Presentarse a las audiciones del Berklee College era una decisión tomada desde sus primeros años en la Escuela Nacional de Arte. Por sus profesores allí, conocía de la excelencia de esa universidad y, en especial, el multinstrumentista Janio Abreu -quien también cursó estudios en esa academia- la motivó a seguir su sueño.

“Siempre nos inculcó cómo soñar en grande, proponernos metas y luchar por ellas”, refiere.

Ese espíritu de perseverancia no le permitió desistir cuando le comunicaron que el Berklee College no cubriría todos sus gastos durante los cuatro años de estudio. Según rememora, “yo no estaba desanimada por no haber obtenido la beca completa, a pesar de estar consciente de que era imposible cubrir mis estudios ahí si no fuera con el pago de la matrícula completa, el alojamiento y todo lo demás.

“Si estaba luchando por eso, no me iba a rendir en ese momento. Entonces apliqué a una de las becas de la Fundación Cultural Latin Grammy en alianza con la disquera Warner Music. Estoy súper agradecida con todas esas personas que decidieron otorgar esta beca, y más comprometida con lo que hago, ya que muchas personas están creyendo en mí y tengo que cumplir”.

Sobre sus expectativas con esta oportunidad profesional, destaca: “Sé que voy a aprender muchísimo, porque tendré grandes profesores y es una escuela donde hay mucha diversidad musicalmente, pues hay personas de todo el mundo; uno va a compartir con ellos la música cubana y ellos van a compartir su música contigo, y al final uno aprende de todo eso”.

A partir de la formación recibida en Cuba y su paso por la orquesta Anacaona, la agrupación femenina más conocida en el país, Arlen dice llevar consigo el deseo de poner en alto el nombre de la mujer trompetista cubana.

“Eso es lo que más me interesa, ya que en Cuba no se ha reconocido internacionalmente ninguna mujer trompetista, y sí ha habido muchísimas y muy buenas”, asevera.

Con solo 19 años de edad, está lista para extender sus alas y representar en el mundo a su provincia y, en especial, a su querido pueblo de Mantua.

“Ha sido duro el trayecto para llegar hasta aquí -reflexiona- pero creo que ha valido mucho la pena. Desde los 10 años tuve que separarme de casa y convertirme en una niña independiente en una escuela, entonces desconocida, pero hoy estoy muy feliz de todo lo que he logrado y espero poder seguir enorgulleciendo a más personas, sobre todo, de Pinar del Río y de Mantua.

“También creo que mi historia puede inspirar a muchos niños que tienen talento y que estudian en las escuelas de arte, y tal vez piensan que no pueden conseguir grandes cosas. Sí, lo pueden hacer, solamente es enfocarte y guiarte por las personas que te están ayudando para poder llegar a la meta”.

Con este futuro promisorio para Arlen, puede que Mantua deje de ser tan solo cuna de destacados bailarines, sino que también gane renombre por ser la tierra de una mujer trompetista de la que se puede augurar una brillante carrera para bien de la cultura nacional.