Se denomina enfermedades raras a aquellas que afectan a un número limitado de personas con respecto a la población general, a menos de uno de cada 2 000. Sin embargo, hay otras que son aún menos frecuentes y que dañan a una de cada 100 000 personas. Se estima que hoy existen entre 5 000 y 8 000 enfermedades raras diferentes, que la padecen entre el seis y el ocho por ciento de la población en total. Estas son algunas de ellas: síndrome X frágil es una enfermedad genética rara, debida a un defecto hereditario en el cromosoma X. Es la causa conocida más frecuente de retraso mental hereditario y la segunda cromosopatía después del síndrome de Down. Clínicamente cursa con retraso mental de grado variable, aunque suele ser leve con dificultades en el aprendizaje, falta de atención, hiperactividad, con ansiedad y humor inestable o comportamientos autistas.

DE LA FARÁNDULA. Lilo y Stitch, la nueva versión en acción real del clásico animado de Disney de 2002, se estrenará próximamente, y las previsiones para la película sugieren que una recaudación mundial de alrededor de mil millones de dólares no solo es posible, sino que podría ser el resultado más probable. Combinando acción real y animación en un entorno hawaiano único, todo lo conocido sobre Lilo y Stitch sugiere que la versión contemporánea de esta conmovedora historia ya resulta atractiva para el público. Tras una sólida campaña de marketing, parece que el triunfo del filme está prácticamente garantizado.

Disney ha tenido un éxito increíble en taquilla con sus remakes de acción real, y varios de ellos han recaudado más de mil millones de dólares: Aladdin, La Bella y la Bestia, y Alicia en el País de las Maravillas batieron este increíble récord, al igual que El Rey León, que, aunque está totalmente generada por computadora y técnicamente no es de acción real, también se incluye en esta categoría.

PLANTAS DE INTERIOR. Crotón es una de las mejores plantas para interior, fácil de cuidar y que llena de color la casa. Se destaca por su color rojizo y brillante. Necesita mucha luz, lo mejor es colocarla cerca de una ventana con cortinas para que así no le dé el sol directamente. Es preciso que el sustrato esté seco entre riegos, así como evitar crear charcos en sus raíces, por lo que es esencial proporcionarle un buen drenaje. El Crotón es bueno en ambientes húmedos, lo ideal es pulverizar con agua tibia regularmente.

NORMALMENTE TIRAMOS LAS bolsas de té usadas, pero sabías que estas le dan al suelo nutrientes adicionales. Las hojas de té contienen tanino, un sustento que es ideal para fertilizar el suelo. La bolsa de té en sí consiste en fibras de los tallos de la planta de Abacá, la cual es una especie de banano cuyas fibras se usan para hacer estas bolsitas, las que se disolverán fácilmente en la tierra y le darán al suelo valiosos nutrientes para las flores y las plantas. Además, mantienen alejados a los bichos, pueden acelerar el proceso de descomposición de los residuos orgánicos, ahorran agua y las semillas germinan más rápido.

Queda prohibido no sonreír a los problemas, no luchar por lo que quieres, abandonarlo todo por miedo, no convertir en realidad tus sueños

Pablo Neruda