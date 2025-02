Las “vidas” de Mickey Mouse. Se dice que este personaje se le ocurrió a Walt Disney mientras viajaba en un tren, que surgió de un sueño. Aunque hay quien asegura que lo creó el dibujante Up Iwerks como necesidad para sustituir al conejo Oswald, del que Disney había perdido los derechos. Sea una “copia” o no de Oswald, sea un dibujo o no de Disney, lo que sí es real es que se confirmó que a veces la simpleza de un dibujo se puede transformar en algo permanente e inmortal. Estas son algunas curiosidades de Mickey Mouse: el señor Walt Disney quería llamarle Mortimer, pero su mujer le convenció para que le pusiera Mickey… El primer Mickey diseñado era muy diferente al que conocemos hoy: hubo que suavizar su imagen. De ahí los zapatos grandes y ese pequeño “lavado de cara”. Un año después de su nacimiento, le añadió los guantes blancos para que resaltara más… Durante el desembarco de Normandía (1944-Segunda Guerra Mundial), se utilizó como palabra clave: “Mickey Mouse”… A Mickey le vimos por primera vez un 18 de noviembre de 1928, en el corto de animación Plane Crazy.

De la farándula

La telenovela colombiana protagonizada por Carolina Ramírez y Carlos Torres ha sido renovada por sorpresa tres años después del final de su temporada 2. A pesar de la decisión inicial de poner el broche de oro a la historia, el pasado mes de septiembre de 2024 se anunció oficialmente el regreso de La Reina del Flow. Y aunque todavía es pronto para hablar de una fecha de estreno, el rodaje de los nuevos episodios ya ha comenzado. Sin embargo, sí hay novedades importantes sobre la tercera temporada, y es en el elenco, que experimentará un cambio muy importante: la escasa participación de Carolina Ramírez, su protagonista. Tal y como se ha confirmado y publicado en SensaCine Colombia, la actriz no podrá tener el mismo peso protagónico que en las anteriores entregas, ya que actualmente reside fuera de Colombia y tiene varios proyectos profesionales fuera del país, por lo que no puede comprometerse con la serie durante varios meses de rodaje. También se notará la ausencia de Andrés Sandoval como Juancho, tras haber presentado polémicas en su vida personal. La ausencia de Carolina Ramírez será suplida por la joven actriz y cantante Alisson Joan, quien interpretará a un nuevo personaje llamado Sky, uno de los talentos de la discográfica de Charly Flow y que liderará las nuevas tramas. Asimismo, se han confirmado los nombres de Michell Orozco y Mauricio Cujar en las nuevas tramas, aunque no se han confirmado más detalles sobre sus personajes.

Curiosidades de la arquitectura moderna

El Agora Garden, también conocido como Tao Zhu Yin Yuan, es una torre residencial ecológica ubicada en Taipei, Taiwán. Diseñado por el arquitecto belga Vincent Callebaut, este edificio único se destaca por su impresionante estructura retorcida, similar al ADN y sus principios de diseño. Es un jardín vertical, donde los árboles son los protagonistas desde la base a la cubierta. Veinte plantas recubiertas de vegetación que representan la simbiosis entre el ser humano y la naturaleza y que se estima que tiene una capacidad de absorción de 130 toneladas de CO2 al año. Como decía, el edificio tiene una forma retorcida, inspirada en la doble hélice de una cadena de ADN. Cada nivel rota 4,5 grados con respecto al anterior, lo que hace que la torre realice un giro de 90 grados desde su base a la azotea, lo cual permite colocar los jardines en forma de cascada, optimizar el uso de la luz natural y de la ventilación, y reducir las necesidades energéticas del edificio. Además, cuenta con un sistema de recogida y reciclaje de agua de lluvia, paneles fotovoltaicos y dispone de un sistema de monitorización de ahorro de energía. Si el edificio cumple o no con su función ecológica y regenerativa del aire el tiempo lo dirá, pero no cabe dudas de que la construcción es una maravilla visual, repleta de naturaleza que da un toque verde a la asfáltica ciudad de Taipei.

Y desearía ser poeta y desearía ser amante

Virginia Woolf