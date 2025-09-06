La selección cubana de béisbol venció este sábado 8×0 a la de Italia y conservó su invicto por el grupo A de la Copa Mundial Sub-18 con sede en Okinawa, Japón.

Sobre el montículo del Okinawa Cellular Stadium, Edenis Cruz apenas permitió un jit en cinco innings para acreditarse la victoria. Además, Richard Bouquet cerró el juego trabajando también de forma inmaculada en par de entradas.

La tropa del mentor tunero Abeicy Pantoja exhibió ofensiva de 13 imparables, con tres per cápita salidos de los bates del designado Juan Pablo Gutiérrez y el torpedero Jonathan Moreno, este último con un triple incluido.

También hubo buenas demostraciones del jardinero Frederich Cepeda Jr., quien pegó sencillo y doble, y del inicialista Javier Alejandro Zambrano, lmpulsor de dos carreras.

Cuba debutó con un nocaut de 10-0 contra el débil cuadro de Sudáfrica, y parece decidida a conseguir buen accionar en su retorno a un certamen mundial en esta categoría, aspiración no lograda en la edición anterior.

Pero la alerta ya está dada. A partir de este domingo, enfrentará a rivales nada parecidos a sudafricanos e italianos. Sobre el terreno tendrán a los tres favoritos del grupo: Japón, Puerto Rico y Surcorea, por ese orden.

Según quedó estipulado en el congresillo técnico del certamen, animado por 11 países divididos en dos grupos, los tres mejores ubicados luego de la etapa clasificatoria conseguirán boletos para la Súper Ronda, en la que se disputarán las medallas.