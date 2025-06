La selección masculina de fútbol de Cuba quedó eliminada de las eliminatorias al Mundial de 2026 tras caer 2-1 ante Bermudas este martes en el Estadio “Antonio Maceo” de Santiago de Cuba.

Los “Leones del Caribe”, que necesitaban una victoria para avanzar a la siguiente ronda, fueron sorprendidos por un gol tempranero de Djair Parfitt-Williams al minuto 6 del encuentro.

En el segundo tiempo, la perseverancia premió a los locales: Jorge Aguirre, destacado como uno de los mejores en la escuadra, marcó el empate al minuto 58. Este resultado dejaba momentáneamente a Cuba en posición de avanzar.

Sin embargo, Bermudas respondió con contundencia. Reggie Lambe anotó al minuto 74 y “enfrió” a la afición cubana, que esperó sin éxito un gol de remontada en los minutos finales.

The Second Round is in the books 📚

Catch the official draw this Thursday! 🎯 pic.twitter.com/WwksHviYIz