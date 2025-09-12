El equipo Cuba Sub-18 derrotó 4-3 a su similar de Alemania en la ronda de consuelo de la Copa Mundial de la categoría que se disputa en Japón y aseguró el séptimo puesto en el torneo.

Los dirigidos por Abeicy Pantoja, luego de quedar fuera de la Superronda y de la batalla por las medallas, sumaron su segundo éxito en esta instancia y a falta de un desafío para concluir su accionar por aquellas tierras ningún rival puede desplazarlos de esa posición.

Contra los alemanes, equipo con poca tradición en este deporte, los antillanos volvieron a exhibir carencias en su ofensiva con solo seis indiscutibles, pero fabricaron las carreras necesarias para alcanzar el triunfo.

Un trío de carreras en el cuarto episodio les dió una ventaja momentánea a los cubanos, gracias a un sencillo de Javier Zambrano que trajo a dos compañeros a casa y a un doblete remolcador de Yordan Artiles.

Los europeos marcaron dos anotaciones en el quinto acto para igualar el pleito ante los envíos del relevista Leandro Forteza, a la postre ganador del partido, pero los caribeños fabricaron una en la parte baja de esa entrada para lograr la ventaja definitiva.

Un triple de Leandro Rodríguez y una rolata por el cuadro de su capitán Jonathan Moreno, se mezclaron para producir la diferencia, ante el rescatista y derrotado Jules Moser.

En la madrugada del sábado la selección cubana se despedirá del torneo con su enfrentamiento ante China.