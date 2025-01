La medicina siempre nos sorprende con avances innovadores, los cuales han facilitado el diagnóstico de múltiples enfermedades, trastornos y dolencias. Sin embargo, todas esas herramientas y tecnologías tan famosas y eficientes de hoy en día tienen su origen en inventos fundamentales, como los dibujos anatómicos de Da Vinci o como las radiografías, sin las cuales no se podría entender la traumatología moderna. En honor a ellas, en este artículo de Supercurioso te contaremos cuál fue la primera radiografía de la historia y cómo cambió para siempre el rumbo de la medicina.

Los rayos X y el padre fundador de lo que hoy es la radiología moderna

Antes de ahondar en cuál fue la primera radiografía de la historia, es importante conocer algunas de las características principales de los famosos rayos X. Estos son radiaciones electromagnéticas que tienen la capacidad de atravesar la materia orgánica para impresionarla en una placa con material fotográfico. La intensidad de los rayos depende de la densidad de los tejidos.

El padre o artífice principal de esta técnica es Wilhelm Conrad Roentgen, un físico nacido en la antigua Prusia. Este estudioso se caracterizó por su creciente interés en la física experimental, el cual lo llevó a estudiar la conductividad térmica de los cristales, y la relación de la luz con la electricidad. Además, ejerció por muchos años como docente.

A pesar de tener fama de profesor y catedrático exigente, su trabajo investigativo en el campo de la radiología se mantuvo en secreto por algún tiempo —por gusto propio—, ya que pensaba que lo que estaba haciendo iba a causar bastante sorpresa en la sociedad y en el mundo científico, como en algún momento le dijo a su mujer; no fue sino hasta que ejerció como rector de la universidad de Würzburg cuando obtuvo los primeros hallazgos con experimentos de rayos catódicos, de los cuales hablaremos en el siguiente apartado.

Entonces, ¿cuál fue la primera radiografía de la historia? ¿Cómo se obtuvo?

La primera radiografía de la historia nació el 08 de noviembre de 1895 y la esposa de Conrad Roentgen fue protagonista del proceso.

Dicho día, el investigador se encontraba estudiando la capacidad de penetración de los rayos catódicos, lo que lo llevó a descubrir que una placa de cartón cubierta de platino-cianuro de bario emitía fluorescencia, lo cual indicaba que un rayo de este tipo estaría atravesando la placa. Debido a ello, Roentgen pudo reconocer de inmediato que se encontraba frente a un descubrimiento verdaderamente innovador.

A pesar de la sorpresa, Roentgen decidió no hacer mucho alarde hasta no poder sumar otros hallazgos básicos a la investigación. Ejemplo de ello fue establecer que estos rayos tenían la propiedad de traspasar una gran variedad de materiales, como el papel, la madera, el aluminio. Empero, estos rayos no podían atravesar el plomo y es aquí cuando aparece la primera radiografía de la historia.

El investigador decidió probar su invento sosteniendo un aro de plomo sobre la mano de su esposa, lo cual permitía que los rayos dieran visibilidad a los huesos en una placa fotográfica.

A partir de allí, Roentgen decide publicar su hallazgo y en 1896 demuestra la efectividad de la técnica tomando la radiografía a un brazo fracturado, la cual sería publicada en British Medical Journal y le daría la fama mundial de la que aún goza hoy en día. Debido a todo lo anterior, en 1901 el profesor gana el Premio Nobel de Física.

¿Cuál es el impacto del descubrimiento de la primera radiografía de la historia?

No cabe ninguna duda de que los hallazgos de Roentgen dieron cabida al desarrollo de la práctica radiológica que, hoy en día, permite ver imágenes de las estructuras internas del cuerpo, facilitando la identificación de fracturas óseas, derrames, tumores y muchos otros tipos de lesiones que ponen en riesgo la salud de los pacientes. Además, a partir de allí se comenzó el fascinante camino por la innovación tecnológica, lo que permite que hoy en día sea mucho más seguro y eficiente el tomar radiografías.

