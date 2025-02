Con aroma de flores coloridas llega el tercer título de literatura infantil de Yanetsy Ariste, joven autora pinareña, dos veces merecedora del Premio Chicuelo, que otorga la editorial Hermanos Loynaz.

Bajo el amparo de ese galardón, el texto fue presentado por vez primera al público lector, como parte del programa de la 33 Feria Internacional del Libro de La Habana.

Óleo sobre rosas cuenta la historia de Natalia, una niña de 9 años que no puede ver los colores del mundo, pero entiende sus significados a través de las analogías que establece su padre con elementos de la naturaleza, texturas, sentimientos.

Natalia sueña con terminar el cuadro que su madre dejó inconcluso. Un buen día se aventura a hacerlo, a escondidas, guiada por esa manera otra de percibir su entorno.

“Es una historia de amor profundo, de imposibles que en realidad no lo son porque hay una protagonista que nunca se rinde”, adelantó la escritora.

Óleo sobre rosas es el sucesor del corto animado El caballero y la novia retrato, basado en el libro homónimo y con lenguaje de señas incluido, para los infantes que no alcanzan a escuchar los sonidos. Nuevamente los pequeños con capacidades diferentes resultan motivo de inspiración y destinatarios especiales de la creación de Yanetsy.

“Es una historia de ficción, pero está inspirada en los niños de la Escuela Especial José Martí, muy suspicaces, inteligentes, tienen muchos sueños y uno sale renovado cuando trabaja con ellos. Desde El caballero y la novia retrato me quedó esa meta de que en lo adelante todo cuanto hiciese fuese inclusivo, hay que pensar en todos”, aseveró.

Cuenta la autora que varias veces cerró los ojos e intentó ponerse en la piel de su protagonista. Asegura que resulta fascinante la manera en que los niños como Natalia perciben las cosas y expresan ese universo tan peculiar que tienen, lo cual ha podido comprobar en los encuentros del taller Gestos, que ella imparte en la escuela especial.

“Ellos me han dicho más en los últimos tiempos de lo que yo he podido decirles. Trabajar con ellos me ha dado otra visión de la vida”, apuntó.

También crítico de arte, periodista y artista visual, Yanetsy Ariste sintió la necesidad de escribir para los niños desde que supo que una nueva vida se gestaba en su vientre.

“Aún no había dado a luz y ya estaba ideando qué podía comunicarle a mi hija y cómo podía conectar con ella. Escribir para niños es muy bello. Me interesa decirles que confíen en el amor y que no hay imposibles”, confesó a Guerrillero la creadora, igualmente convencida de los beneficios de acercarse al arte y la literatura desde edades tempranas de la vida. Con edición de José Manuel Pérez Cordero e ilustraciones de Raúl Martínez, dos profesionales de reconocida experiencia en la literatura infantil, Óleo sobre rosas aspira a dialogar con lectores de todos los grupos etáreos. La propuesta también será presentada en el capítulo de la Feria del Libro en Vueltabajo, prevista del 5 al 9 de marzo.