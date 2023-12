En la apuesta por el desarrollo del comercio electrónico en el país, y por avanzar en el proceso de bancarización, no pueden desconocerse herramientas claves para la creación de comercios virtuales y, por consiguiente, la generación de los códigos QR para los pagos desde una de las plataformas nacionales: EnZona.

A diferencia de lo que cualquiera pudiera pensar, realizar este proceso por EnZona puede ser, de acuerdo con Noel Alvarado Cepero, director de la ub Economía Digital, de la Empresa de Tecnologías de la Información para la Defensa (Xetid), tan rápido como el tiempo en que el cliente tarde en llenar el formulario.

En conversación con Granma, el especialista destacó que en el Bulevar (https://bulevar.enzona.net) se encuentran las tarifas y planes de suscripción de los negocios físicos –que venden solamente a través de códigos qr, ya sean estáticos o dinámicos–, además de las opciones para aquellos que deseen implementar una tienda virtual asociada a las API (interfaz de programación de aplicaciones) de pago de EnZona para una propia web o Terminal de Punto de Venta.

Explicó que la pasarela de pago está asociada a un proveedor de identidad «porque cumplimos con los requisitos KYC (conoce a tu consumidor) y KYB (conoce tu negocio), establecidos por los bancos y estándares internacionales, y necesarios para tener un negocio en el comercio electrónico».

PASOS PARA REGISTRAR EL COMERCIO EN ENZONA

El Director de la UB Economía Digital de Xetid precisó que el registro consta de cinco pasos, que incluyen proporcionar datos del propietario y del comercio, y aceptar los términos y condiciones del contrato.

Agregó que la autenticación en EnZona se realiza con el empleo del usuario personal en la plataforma, y agregó que, una vez concluido este paso, se procede al registro, que se inicia con los datos del propietario del comercio o la persona facultada por la empresa o la entidad para administrar ese comercio.

En este punto, recalcó que «el registro sí se hace con la cuenta personal, porque todas las acciones que se hagan en el comercio quedan inscritas como que fue el representante de ese comercio quien las hizo», recalcó.

Aclaró que, en caso de que esa persona pida baja o no siga operando la cuenta, tiene que existir un proceso interno en la entidad para quitar las credenciales y los permisos del comercio.

Alvarado Cepero agregó que este segundo paso se realiza de forma automática, desde el proveedor de la identidad, y puntualizó que la persona con el rol principal puede incorporar empleados u otros propietarios al comercio.

Posteriormente se agregan los datos del comercio como nombre, logotipo, dominio en caso de registrar una tienda virtual, domicilio legal, tipo de comercio, código Reeup de la entidad y una descripción del objeto social; información que se usa, además, para validar los requisitos del KYB.

De igual forma se inserta la cuenta (nombre, número y naturaleza), el tipo de moneda con el que va a crear el comercio, y a partir de ahí se obtiene el código QR, con el que se pueden efectuar pagos en esa cuenta.

Existen, además, cuatro nomencladores en datos de interés, como categoría de comercio, sector al que pertenece, tipos de vendedor y de ventas que se realizarán, para luego suscribirse en los planes como forma en la que se acrediten las comisiones que se pueden consultar en bulevar.enzona.net, en la categoría precios.

Una vez que el cliente lee los términos y condiciones, y los acepta –dijo–, se establece la resolución contractual entre cliente y vendedor y la plataforma.

«Muchas entidades, sobre todo estatales, piden un contrato físico impreso y firmado –el que se entrega sin inconvenientes– pero, como negocio, en EnZona ya tenemos un contrato y responsabilidades legales, al aceptar los términos y condiciones», insistió.

«EnZona tiene responsabilidades ante los reclamos de clientes; pero si no existe un contrato, no estás registrado en el Bulevar. Si no aceptaste los términos y condiciones, entonces no tenemos responsabilidades legales», acotó.

Concluido este paso, ya el comercio queda listo y está vendiendo. «Por eso decimos que cumplimos con el término de menos de 24 horas para la creación y validación del comercio, un proceso que se demora tanto como el cliente sea capaz de llenar los datos», expresó.

CONSULTANDO EL NEGOCIO

Una vez terminados estos procesos, resaltó, el usuario entra a www.enzona.net desde la web, inicia sesión y tiene acceso a la cuenta personal.

El especialista dijo que, una vez el comercio esté registrado, se tendrá la opción de cambiar la cuenta, «una acción sobre la que debe estar al tanto, ya sea la persona facultada a operar la cuenta del comercio y los empleados a los que registra».

En el sistema, el usuario podrá consultar las operaciones de pago que se hacen sobre el comercio o las transacciones y, en caso de ser propietario, se faculta a hacer devoluciones, solo sobre una operación de pago, a la misma persona que la ejecutó.

Esto último, destacó, fortalece también la seguridad, pues «no hay riesgo de que el dinero del comercio salga para otro lugar».

PRECISIONES DESDE ENZONA