Con el propósito de que los estudiantes universitarios reciban los beneficios de la compra de un segundo paquete de datos móviles en el periodo de un mes, continúa el proceso de cambio de titularidad o adjudicación de líneas, según informó la División Territorial de la Empresa de Telecomunicaciones (Etecsa) .

Indira González Aguilar, especialista en comunicación institucional de la Empresa, refirió que para acercar los servicios, un grupo de ejecutivas comerciales del territorio se trasladan a las sedes universitarias para facilitar los trámites, y de esta forma agilizan el proceso, que permite que los integrantes de la Federación de Estudiantes Universitarios puedan comprar este segundo paquete de seis GB por 360 pesos.

La funcionaria explicó que los alumnos de la Educación Superior pueden, además, como otra vía de contratación, acudir a cualquier oficina comercial de la provincia con su carné de identidad y de estudiante para adjudicarse la titularidad de su línea.