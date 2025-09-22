Próximos a un aniversario más de su creación, el próximo 28 de noviembre, la Sucursal en Pinar del Río de la Sociedad de Servicios Consultoría Jurídica Internacional S.A. mantiene su objeto social de ofrecer servicios legales especializados a personas naturales y jurídicas nacionales y extranjeras

Con casi tres décadas de creada en la provincia Pinar del Río, la Consultoría Jurídica ofrece servicios especializados en asistencia legal, notarial, registral, trámites migratorios y documentales, destacándose por la profesionalidad de sus abogados, notarios y especialistas.

En nuestro caso, precisó la licenciada María Victoria Díaz Hernández, directora de la Consultoría en Vueltabajo, brindamos los servicios de asistencia, asesoría y representación legal a personas jurídicas y naturales, residentes en el exterior y extranjeras, así como a personas naturales residentes en Cuba, en las diferentes ramas del Derecho.

“Así, los clientes pueden acceder a los servicios de obtención y legalización de documentos registrales (del Registro del Estado Civil, expedidos por instituciones religiosas y por las oficinas de Emigración y Extranjería); notariales (escrituras de autorizaciones de todo tipo, poderes, cotejos, declaraciones juradas y propiedades de viviendas y vehículos); docentes (emitidos por cualquier institución de cualquier provincia); certificación de antecedentes penales, entre otros.

Enfatizó que en la actualidad ha habido un aumento en la legalización de documentos, motivado, fundamentalmente, por el proceso de obtención de la ciudadanía española a raíz de la promulgación de la Ley de Nietos.

“Igualmente, prestamos servicios de asesoría legal especializada encargándonos de ofrecer información y asesoramiento para solucionar todos aquellos temas relacionados con la aplicación de normativas, leyes y reglamentos.

Sobre este acápite, la licenciada Yarisel Martínez Labrador, asesora legal de la institución, refirió que en la actualidad, el asesoramiento jurídico se erige como eje prioritario para la correcta gestión de todos los actores de la economía nacional, incluyendo las de más reciente creación como TCP, mipymes, cooperativas no agropecuarias, entre otros.

Precisó la especialista que estos tienen el precedente de pasar por un proceso de aprobación, el cual debe contar con acompañamiento jurídico en su fase de creación y una vez autorizadas para su correcto funcionamiento y desempeño.

De igual forma, resaltó que se pueden concertar contratos de servicios a personas naturales residentes en el exterior para trámites de subsanación de errores, divorcio, régimen de comunicación del padre para con su/s hijo/os menores y otros relacionados con el nuevo Código de las Familias, tanto de manera presencial como vía online, sin necesidad de que el cliente acuda al país.

En cuanto a los servicios notariales, la doctora Aliani Díaz López, notario de la entidad, refirió que en los últimos tiempos se han diversificado los servicios, ya que no solo se atienden a personas residentes en el exterior o a emigrados, sino también a nacionales residentes en territorio nacional, con precios en moneda nacional, con una tarifa que no ha tenido cambios sustanciales.

Entre los documentos notariales más demandados en la actualidad están, en el ámbito nacional, el otorgamiento de testamentos, lo que responde al envejecimiento de la población, además de los consentimientos o escrituras de autorización a menores de edad para la obtención de sus pasaportes y viajes al exterior.

Díaz Hernández comentó que desde junio pasado, la Consultoría Jurídica comenzó a brindar también un nuevo servicio, el de expedición de certificaciones registrales, las cuales se obtienen en un término de 24 horas, y el cliente tiene la posibilidad de hacer el contrato de forma expedita para legalizarlas y que surtan efecto, tanto en el territorio nacional como en el exterior, “lo cual, sin dudas, contribuye a diversificar el objeto social de la entidad y distinguir nuestro servicio”, puntualizó la directora.