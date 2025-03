El Oukitel WP100 Titan es un nuevo smartphone de la compañía china Shenzhen Yunji Intelligent Technology con una capacidad diversa y asombrosa. Pesa casi un kilogramo y está diseñado para soportar las condiciones de uso más exigentes.

Si piensas que la carga de tu teléfono será un problema constante, entonces el ultrarresistente Oukitel es el móvil que necesitas, ya que su batería podría durar con energía durante varios meses. Su estética moderna se complementa con un rendimiento decente, lo que lo hace ideal para quienes necesitan un teléfono con una vida útil superior a la de la mayoría.

Incluso comparado con la mayoría de los smartphones robustos actuales, el WP100 Titan lleva el tamaño y el peso a otro nivel, hasta el punto de que cabe en un bolsillo por los pelos y queda justo, según reseña el portal web The Verge.

Sus características principales incluyen una enorme batería de 33 000 mAh, un diseño robusto para llevar a cualquier parte, una cámara decente, una luz de camping integrada y, por supuesto, un proyector.

Este titán es más que un smartphone estándar. Viene con una amplia gama de detalles que atraerán a cualquier entusiasta del aire libre y a profesionales que necesitan trabajar en condiciones campestres.

Con la batería más grande de la historia, también presenta un proyector DLP con un brillo de 100 lúmenes. Incluso después de una semana usando todas las funciones multimedia, haciendo llamadas e intentando usarlo como teléfono principal, la batería aún conserva más del 50 por ciento de carga. Es un teléfono que se puede cargar una vez al mes sin problema.

La otra característica impresionante es la iluminación de camping, que es esencialmente un panel LED y equivalente a las luces de camping estándar de tamaño y peso similares. En resumen, ha sido llamado la navaja suiza del mundo de la telefonía actual.

A esto hay que sumarle un procesador MediaTek Dimensity 7300 de 2,5 GHz, acompañado de 16 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento interno. Una configuración que promete potencia más que suficiente para el día a día.

Y por último, pero no menos impresionante, se puede usar como martillo para clavar puntillas. Y no es un chiste.

The Oukitel WP100 Titan is a Smartphone from China 🇨🇳 by Shenzhen Yunji Intelligent Technology Co., LTD.

It's abilities can hammer nails.Oukitel WP100 Titan weighs almost 1 kg and is designed to withstand the toughest conditions of use. pic.twitter.com/6wUrX5YqT3