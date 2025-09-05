Con el objetivo de chequear el funcionamiento del sistema hidráulico de la provincia, y constatar los avances de acuerdos anteriores en materia de abasto de agua a la población, Inés María Chapman Waugh, viceprimera ministra de la República de Cuba, visitó el territorio de Consolación del Sur.

Como parte de su recorrido, la dirigente estuvo en la presa Herradura, donde intercambió con trabajadores y directivos sobre el funcionamiento de la misma, así como las labores de mantenimiento y el cumplimiento del encargo estatal de este embalse para las labores agrícolas.

Allí conoció que la presa se encuentra al 41 por ciento de su capacidad de llenado, y que es hoy la principal fuente de abasto para el cultivo del arroz que se acomete como parte del proyecto entre Cuba y Vietnam.

Chapman Waugh visitó, además, el campo de pozos del municipio consolareño, específicamente, las áreas del pozo número Uno, en el cual se realizan labores de reparación y montaje de la bomba que abastece a una parte del casco municipal.

La también miembro del Comité Central indicó en el lugar sobre las acciones necesarias para el buen funcionamiento de las bombas, dialogó sobre la importancia de poner fin a los ciclos de agua tan extensos que en la actualidad atentan contra la calidad de vida de al menos 25 000 habitantes en Consolación del Sur.

Al concluir, orientó ganar en cuanto a cultura del rescate y mantenimiento de todas las estructuras eléctricas que tributen a la matriz energética de dichos pozos, pues de ello dependen, en gran medida, la estabilidad del servicio de bombeo y la calidad y duración en el tiempo de los equipos y las bombas reparadas.