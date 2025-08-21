Han pasado veinte años y todavía parece que fue ayer. Pinar del Río amaneció distinta aquel día en que las cámaras de Aló Presidente se instalaron en su geografía. No era solo un programa de televisión: era la confirmación de que dos pueblos y dos líderes se abrazaban en la misma historia.

Ese día Hugo Chávez, con su verbo encendido y cercano, convirtió a Pinar del Río en tribuna, pero no estaba solo: la presencia de Fidel otorgaba al acontecimiento una magnitud que pocas veces se alcanza. Ambos compartieron escenario y palabra, y en ese intercambio se reveló mucho más que la sintonía de dos líderes; se reveló la visión común de futuro, la voluntad de resistir juntos y de construir un camino propio frente a la adversidad.

Chávez no solo habló aquel día, también escuchó a campesinos, estudiantes, trabajadores, y convirtió la pantalla en una plaza abierta donde los problemas se exponían con franqueza y las soluciones se buscaban con el compromiso de la unidad. Fue un ejercicio de participación genuina, en el que la comunicación rompió la frialdad de las cámaras para volverse un acto de confianza y de sinceridad.

Dos décadas más tarde, al evocar ese instante, no se trata únicamente de recordar un programa televisivo, sino de valorar la dimensión histórica de un líder que creyó en la voz del pueblo como herramienta de transformación. Aló Presidente en Pinar del Río fue testimonio de que los medios, cuando se ponen al servicio de la gente, pueden convertirse en trincheras de conciencia y esperanza.

Para las familias pinareñas, aquel acontecimiento significó sentir de cerca el respaldo de una nación hermana que compartía no solo discursos, sino proyectos concretos de cooperación y solidaridad. Fue también la confirmación de que, desde la esquina más occidental de Cuba, la historia podía escribirse en presente, conectada con los grandes procesos de Nuestra América.

Para Pinar del Río, tierra tantas veces golpeada por huracanes y dificultades, fue un gesto de aliento. Escuchar a Chávez hablar de hermandad, de solidaridad, de sueños compartidos, y ver a Fidel asentir, aportar, guiar, fue sentir que el futuro podía ser defendido hombro con hombro.

Más allá del entusiasmo del momento, Aló Presidente encarnó el valor simbólico de la unidad latinoamericana. Fue una lección de que la palabra puede ser un arma poderosa cuando nace del compromiso verdadero. Chávez, con su estilo vibrante, y Fidel, con su serenidad lúcida, mostraron que la comunicación podía trascender la retórica para volverse fuerza, convicción, certeza de lucha.

Ese Aló Presidente dejó un legado: el de la cercanía de Chávez con la gente, el de la guía de Fidel en cada reflexión, el de la certeza de que la hermandad entre Cuba y Venezuela no era un pacto de coyuntura, sino un lazo tejido con sangre, sudor y sueños. En cada palabra intercambiada se cifró un mensaje que sigue vigente: los pueblos, cuando se unen, multiplican su fuerza y conquistan su destino.

Por eso, en Pinar del Río aún se recuerda aquel día como un privilegio y un compromiso. Privilegio de haber sido testigo de la historia en vivo; compromiso de mantener viva la llama de esa hermandad que Chávez y Fidel, con su ejemplo, supieron encender para siempre.