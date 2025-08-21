La canoísta cubana Yinnolis Franchesca López buscará hoy su segunda medalla de oro en la continuación del torneo de canotaje de los II Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025, Paraguay, ahora en la monoplaza (C-1) a 500 metros.

Luego de conquistar este miércoles el título en el C-1 a 200 metros, Yinnolis tratará de subir nuevamente a lo más alto del podio, con escenario en la bahía de esa ciudad paraguaya, sede del certamen multideportivo que concluirá el sábado venidero, al igual que la canoa y el kayac.

Según el sitio oficial, la natural de la central provincia de Villa Clara, finalista en los Juegos Olímpicos de París 2024 en el C-2 a 500 metros junto a la titular de la lid parisina y monarca mundial, Yarisleidis Cirilo, aparece entre las grandes favoritas para avanzar directo ahora a la final.

En los 200 metros, la villaclareña lideró las acciones con tiempo de 49.79 segundos, escoltada por las canoas de Canadá (50.07) y Brasil (50.67), dueñas de la plata y el bronce, respectivamente.

Este jueves también competirán por Cuba, María Claudia Álvarez, en el K-1 a 500 metros femenino, Julio César Suárez, en el K-1 a 500 metros masculino, y Javier Requeiro, en el C-1 a 500 metros masculino, este último en final directa.

El miércoles también estuvieron en la pista acuática, María Claudia y el kayacísta Suárez, quienes terminaron en el cuarto lugar de sus respectivas finales en el K-1 a 200 y mil metros, y canoísta Elvis Bárbaro Reyes, quinto puesto en el C-1 a mil metros.

Cuba también competirá en Asunción con la canoísta Diorgina Castillo y los kayacístas Lismary Bombino Rasua, Anthony La Madrid y Carlos Daniel Abreu.