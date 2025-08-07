La selección femenina de Cuba perdió ante el anfitrión México en la cuarta y penúltima jornada del grupo A de la XXII Copa Panamericana de mayores de Voleibol, con sede en Colima, donde enfrentará hoy a Costa Rica.

Con ese revés, las cubanas se alejaron más de las posibilidades de avanzar a la fase de cuartos de final, ya que se mantienen en el cuarto lugar de la llave sin éxitos en sus tres salidas a la cancha, por delante solo de las costarricenses (0-3), superadas por las peruanas (3-1) y las puertorriqueñas (3-1), equipos que luchan por el pase de la semifinal, y las locales (2-1).

Las discípulas del director técnico Manuel Torres ganaron el primer set, 25-22, cayeron en el segundo, tercero y cuarto, 18-25, 18-25 y 26-28, luego de dos horas y 10 minutos de accionar sobre la cancha.

Colectivamente las locales estuvieron mejor en el ataque, 61 puntos por 45, el bloqueo (10-7), igualaron en el servicio (7-7) y entregaron seis tantos más por errores propios (28-22).

Individualmente sobresalió la mexicana Sofía Maldonado, máxima anotadora del desafío con 23 puntos, mientras que por las pupilas de Torres resaltaron Derizett Madan (14), Yanisleidis Sánchez (13), Ivi May Vila (11) y Laura Suárez (10).

En el otro encuentro del apartado Am Puerto Rico venció 3-0 (25-14, 25-23 y 25-14) a Perú, mientras que en el B, Canadá dispuso 3-0 (25-13, 25-17 y 25-13) de Trinidad y Tobago, y Colombia derrotó 3-0 (25-15, 25-23 y 25-16) a Venezuela, según el sitio www.norceca.net.

República Dominicana, con tres éxitos sin reveses, lidera la tabla de posiciones del B, seguida por Colombia (3-1), Venezuela (1-2), Canadá (1-2) y Trinidad y Tobago (0-3).

Los otros partidos de este jueves son México-Puerto Rico, Venezuela-Trinidad y Tobago, y Dominicana-Canadá.