La construcción y puesta en marcha de los tres nuevos parques solares fotovoltaicos (PSFV) que se acometen en la provincia, ya es casi un hecho consumado, al menos para los dos primeros de ellos que se acometen en el propio municipio de Pinar del Río, los cuales ya tienen fecha de terminación.

Según se conoció, en el caso del PSFV La Ceniza, con cinco mega watts de potencia, aún se encuentra en la fase final de la obra civil, la que se ha retrasado por asuntos relativos a la entrada de algunos recursos y a la carencia de hormigón.

No obstante, gracias a la presencia constante de más de 400 trabajadores y múltiples empresas especializadas del territorio, este emplazamiento debe quedar listo en el presente mes de septiembre.

“La Lucila”, con 21,8 mega watt, ya tiene listo casi todo el grosor de su componente civil, pues todos los cimientos y bases para los inversores están listos y a la espera de mejores condiciones del tiempo para continuar el ritmo de trabajo.

En este sentido, según explicó Yosvany Torres Hernández, encargado de la dirección integral de proyectos de la Empresa Eléctrica Provincial, recién se incorporaron varias brigadas procedentes de la provincia de Cienfuegos, para avanzar en el montaje de las mesas y los paneles, lo cual, sin duda, adelantará esta fase final que concluirá en el próximo mes de octubre.

El PSFV localizado en la zona de Puerta de Golpe, en el municipio de Consolación del Sur, según Torres Hernández, ya ha recibido gran cantidad de recursos y contenedores de piezas y tornillerías importados para tales fines, pero que aún faltan varios componentes de peso.

El directivo declaró que a pesar de que ya se cuenta con los recursos anteriormente mencionados, el PSFV aún se encuentra en la fase de movimiento de tierras y demás trabajos asociados.