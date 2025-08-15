La nómina de Vegueros para la 64 Serie Nacional fue presentada en el estadio Capitán San Luis, con la presencia de las principales autoridades del Inder en Vueltabajo

El plantel está integrado por 40 atletas: cinco receptores, 10 jugadores de cuadro, siete jardineros y 18 lanzadores. De ellos, cinco son novatos, 13 son menores de 23 año y uno proviene de la categoría juvenil.

La nómina incluye a seis lanzadores zurdos y un jugador ambidextro.

La novena combina experiencia y juventud. Actualmente, cuatro militan en ligas extranjeras por la Federación Cubana de Béisbol, de ellos tres en Japón 🇯🇵 y uno en Italia 🇮🇹.

En la reunión, Heriberto Suárez Pereda explicó que 23 repiten de la temporada anterior, en la que Pinar alcanzó el subcampeonato nacional.

Nuevamente, Alexander Urquiola comandará la nave de los multicampeones. El propio dirigente explicó que Erlys Casanova debe ser incorporado más adelante, pues están en trámites de la reclamación por la sanción aplicada al destacado lanzador.

Nómina equipo Vegueros de Pinar del Río para la 64 Serie Nacional de Béisbol 2025

RECEPTORES

Jorge Yoan Rojas Martínez, Yasiel Agete Martínez, Héctor Luis Lazo. (N), Yoel Frontela Hernández, Yordanis Ortega Suárez

JUGADORES DE CUADRO

William Saavedra Valdés, Frank Raúl González Abascal, Alexei Ramírez Rodríguez, Juan Carlos Arencibia Echevarría, Tailon Sánchez Díaz, Rolando Martínez Chirino, Juan Manuel Pérez Díaz, Adriel Aldao Almeida, Marlon Moreno Hernández, Erick Echeverría Duarte

JARDINEROS

Luis Pablo Acosta Martínez, Yoannis Moreno Ramos, Lester Benítez Hernández, Lázaro Páez Casanova, Jesus Norley Arcia Cabrera (N), Angel Kevin Martinez Páez (N),Ronaldo Pérez Sotolongo

LANZADORES

Livan Moinelo Pita. (Z), Raidel Martínez Pérez , Frank Abel Álvarez Díaz, Randy Román Martínez Pacheco (Z), Frank Luis Medina García,Leodan Manuel Reyez Lugo, Yan Carlos García Rodríguez, Gabriel Alejandro Cantero (Z) Rodríguez, Alejandro Valle González, Frank Denis Blanco González. (Z), Genier Álvarez Camejo, José Raúl Roman Delgado, Juan Luis Hernández Padrón (Z), Mario Luis del Hoyo Guerra (Z), Yosvany Martínez Toledo, Edel Díaz Gómez (N), Marlon García García (N). (R), Ludwing Enrique Bencomo Bolaños

PREPARACIÓN PREVIA

Los nuestros concluyeron esta semana su cuarta etapa de entrenamientos. Han realizado varios partidos de preparación y vieron partir a cuatro jugadores al concentrado de la preselección cubana Sub-23.

La 64 Serie Nacional de Béisbol comenzará el dos de septiembre con varios cambios: no habrá semana de recuperación, los playoffs iniciarán en diciembre y Las Tunas será la sede del juego inaugural.

Los ocho mejores equipos avanzarán a los cuartos de final (del 20 al 28 de diciembre), las semifinales (a partir del cuatro de enero) y la final (el 23 de enero). El equipo campeón representará a Cuba en la Baseball Champions League Américas, prevista para abril de 2026.