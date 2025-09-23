Naciones Unidas, 23 sep (Prensa Latina) El secretario general de la ONU, António Guterres, abrió hoy el Segmento de Alto Nivel del 80 periodo de sesiones de la Asamblea General con un discurso donde lamentó demasiadas crisis sin control y el riesgo de proliferación nuclear.

Sus palabras, que no sonaron optimistas ante el plenario de la Asamblea General, advirtieron que existe une agravamiento de las crisis en un número creciente de países.

«Demasiadas crisis continúan sin control. La impunidad prevalece. La anarquía es contagiosa. Invita al caos, acelera el terrorismo y corre el riesgo de una guerra nuclear sin cuartel», dijo el máximo representante del organismo multilateral ante delegaciones de 193 países.

Guterres subrayó que los pilares de la paz se están hundiendo bajo el peso de la impunidad, la desigualdad y la indiferencia.

“Por cada dólar invertido en apoyar nuestra labor fundamental de construir la paz, el mundo gasta 750 dólares en armas de guerra. Esto no sólo es insostenible, sino indefendible”, enfatizó.

Opinó que “en todo el mundo, vemos a países actuando como si las reglas no les aplicaran. Vemos a seres humanos tratados como menos que humanos».

En Sudán, apuntó, «los civiles están siendo masacrados, hambrientos y silenciados», y a Gaza, donde «los horrores se acercan a su tercer año monstruoso».

El jefe de la ONU insistió, no obstante, en la necesidad del multilateralismo y la cooperación internacional.

“La cooperación internacional no es ingenuidad. Es pragmatismo sensato. En un mundo en el que las amenazas traspasan fronteras, el aislamiento es una ilusión. Ningún país puede detener una pandemia por sí solo”, añadió.

Tampoco “ningún ejército puede detener el aumento de las temperaturas. Ningún algoritmo puede reconstruir la confianza una vez que se ha perdido. Se trata de pruebas de resistencia a escala mundial: de nuestros sistemas, nuestra solidaridad y nuestra determinación”, expresó.

La jornada de apertura de los debates del Segmento de Alto Nivel cuentan con las intervenciones de los presidentes de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, y de Estados Unidos, Donald Trump.

Ya comenzó el maratón en esta semana grande de la ONU.

En los próximos seis días se escucharán desde el podio a 193 oradores y se programaron unas mil 642 reuniones bilaterales.

Este periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas se regirá bajo el lema «Mejor juntos: 80 años y más por la paz, el desarrollo y los derechos humanos».

El 80 periodo de sesiones -hasta septiembre de 2026- contará con una mujer como presidenta de la Asamblea General. Annalena Baerbock es la quinta fémina en ocupar el puesto en los 80 años de historia de la ONU.

Mientras Nueva York vive los efectos de una ciudad que, en tiempos normales es un atasco, imaginen entonces cómo está en tiempos como estos. Los embotellamientos proliferan y la seguridad se siente.

Hay que pasar numerosos controles y vallas antimotines para llegar a la Primera Avenida entre las calles 42 hasta la 48, donde está este complejo que es considerado territorio internacional, ubicado en el lado este de Manhattan, a orillas del río East.