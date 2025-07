Cada día Omar Moreno López, se levanta antes del amanecer, a las 4 y 30 de la madrugada comienza su faena en el ordeño, actualmente tiene 13 vacas paridas con las que aporta diariamente entre 85 y 95 litros de leche, asegura que durante todo el año se mantiene por encima de 50 y como promedio de los 12 meses la cifra es 75.

Justamente por el volumen que acopia es que entran hasta su finca, pese al mal estado del vial de acceso, los carros de la Empresa de Productos Lácteos y Confitería Raúl Fornell Delgado, entidad para la que tiene palabras de elogio por la seriedad en la recogida, puntualidad en el pago y comprensión de las circunstancias.

Señala que en ocasiones no ha terminado el ordeño cuando llegan y esperan, explica que hace poco adquirió una máquina para humanizar el trabajo, pero necesita de electricidad para usarla y con los frecuentes apagones no siempre puede apoyarse de ella.

LAS MIELES

Este hombre menudo, activo, locuaz y trabajador, está asociado a la cooperativa de créditos y servicios (CCS) Mártires del Corynthia y no pone reparos en compartir las experiencias que lo han convertido en un ganadero que distingue por sus resultados.

La separación de la masa por cuartones para él es vital, agrupa a las recién paridas, en otro las novillas y aparte las gestantes, dice que esa organización le permite una mejor rotación y manejo del pastoreo, aunque recalca que ahora, en época de lluvias es más fácil y lo importante es estar preparados para la temporada de sequía y que no baje en esa época la producción ni se deteriore el ganado, cuenta con caña, king grass, hierba de guinea y panamá.

Otro de sus “secretos”, es trabajar mucho, desde temprano, “cuando uno quiere, sí se puede, lo que hay es que tener ganas”, sigue develando sus maneras de hacer “todos los años hay que tener vacas paridas, ya tengo el plan cumplido y mil litros por encima, en diciembre espero estar por encima de los 18 000 y si las cosas salen bien llego a los 20 000.”

Hace seis años que su rebaño no merma a consecuencia del hurto y sacrificio de ganado, “vivo aquí en la vega, con mi padre, mi esposa, mis hijos, la familia, porque esto hay que cuidarlo”. Por ese indicador y los resultados productivos le autorizaron a realizar cinco sacrificios, ya efectuó tres, “aporto a las embarazadas y casos sociales que hay aquí en la zona.”

También realiza entregas para residentes en la demarcación que por ciertos motivos médicos requieran de la leche.

Al cuidadoso manejo de la genética confiere especial atención, porque eso le garantiza la resistencia a enfermedades, la productividad por animal y el crecimiento del rebaño, actualmente de medio centenar de cabezas.

LA ESPERANZA

Al preguntarle qué necesita comenta que su único deseo es que apoyen más a los productores, insta a los directivos a que se acerquen a los campesinos y les faciliten los trámites y adquisición de equipos que a veces a ellos, por estar inmersos en el trabajo, se les dificulta hacer.

El ordeñador mecanizado que tiene lo adquirió por gestión personal, recibió ayuda de la Empresa de Acopio y Beneficio de Tabaco (ABT) de Pinar del Río para el traslado desde Santi Spíritus hasta su finca, a su juicio si más ganaderos contaran con esa facilidad repercutirá en la producción.

“Con este equipo se ordeñan 20, 25 vacas en una hora, la leche sale más limpia y hay más higiene; si a los ganaderos los ayudan con esto, yo sé que habrá más leche, porque se necesita menos fuerza de trabajo, y el ordeño manual es muy incómodo.”

Hay jornadas en que la esposa debe darle masajes en los brazos porque el esfuerzo físico le provoca mucho dolor, un equipo fotovoltaico para poder emplear siempre la tecnología de que dispone es la aspiración de este ganadero que en uno o dos años espera encontrarse en condiciones de aportar 200 litros de leche diariamente.

Considera que asociarse a la empresa ABT fue una decisión muy acertada, pues tanto los directivos de la entidad, como del Lácteo los clasifica como sus puntales “vaya yo no tengo palabras para decir todo lo que me han apoyado y eso compromete, cuando los hombres se comprometen cumplen, porque eso de que no se puede producir leche, eso es mentira.”