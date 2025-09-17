Expertos en China presentaron un nuevo adhesivo óseo biodegradable que repara fracturas en minutos

Científicos chinos de la Universidad de Zhejiang inventaron un pegamento tipo gel llamado Bone 02 que repara fracturas óseas en solo 3 minutos. Es biodegradable y fue probado en 150 pacientes.

Este nuevo pegamento está diseñado para reparar huesos rotos rápidamente sin necesidad de utilizar placas metálicas, tornillos ni realizar cirugías mayores. Se puede inyectar directamente en la fractura, incluso en áreas con gran flujo sanguíneo.

Los investigadores se basaron en la capacidad de las ostras para adherirse a superficies en ambientes difíciles, donde ellas secretan un adhesivo especial conocido como biocemento.

A diferencia de los pegamentos comunes, Bone-02 funciona en condiciones húmedas y salinas, formando una unión fuerte que resiste la presión y la erosión. Pruebas revelaron que su fuerza de unión es superior a 181 kilogramos y presenta una resistencia al cizallamiento de 0,5 megapascales, así como una resistencia a la compresión de 10 megapascales.

Además, es biodegradable, permitiendo que el cuerpo lo absorba a medida que el hueso sane, lo que evita la necesidad de una cirugía para retirarlo. Las primeras pruebas indican que es seguro y efectivo, y que reduce el riesgo de infección en comparación con los implantes metálicos.

Este descubrimiento podría hacer que las cirugías sean más rápidas y menos invasivas, usando incisiones más pequeñas y eliminando la necesidad de implantes permanentes en algunos casos.

Si los ensayos clínicos continúan demostrando resultados positivos, podría transformar la cirugía ortopédica al permitir que los huesos se peguen de forma natural en lugar de reconstruirse con tornillos y placas, dijeron académicos citados por el portal web noticioso Global Times.