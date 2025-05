Resulta difícil ver, doloroso en algunos casos, cómo ellos deben ingeniárselas para sortear obstáculos, para valerse por sí mismos, para acceder a lugares que no están concebidos ni pensados para tales fines.

Sí, deben volverse literalmente “magos” para franquear lo que por derecho constitucional y empatía social les es negado en muchísimos sitios y no tan pocos establecimientos.

Ellos son minoría y lo saben, lo sabemos todos. Mas, no por ello deben olvidarse sus necesidades, mucho menos mirar hacia otro lado cuando precisan ayuda o la solicitan de forma expresa. Todo lo contrario, pues como dijera Benito Juárez: “El respeto al derecho ajeno es la paz”.

Es que las barreras arquitectónicas se les elevan como muros infranqueables, como murallas a vencer o espacios a conquistar, con los esfuerzos propios dignos de gigantes.

Sí, hablo de esas dificultades que diariamente se encuentran las personas con discapacidades motoras en la sociedad actual.

Contrario a lo que pudiera pensarse, y usted seguramente como buen observador que es podrá darse cuenta, amigo lector, los nuevos espacios para el disfrute, esparcimiento o diversión propuestos y creados por formas de gestión no estatales, no parecen tener en cuenta nada de esto.

No hablemos ya del sector estatal, el cual igual deja mucho que desear al respecto. Si bien es cierto que en nuestra propia cabecera provincial hace algunos años comenzó a notarse un movimiento arquitectónico al respecto, liderado por las instancias gubernamentales, también es cierto que quedó en el pasado, en el olvido.

Sí, de acuerdo amigo lector, es verdad que en nuestro país se implementan diversos programas en aras de eliminar los mencionados obstáculos y mejorar así la autonomía personal de aquellas personas que padecen alguna discapacidad.

Podríamos citar como ejemplos a Humanity & Inclusion, un programa asiático vigente desde hace más de 20 años; además, del lado de acá tenemos la norma cubana número 53-199.

Y por si fuera poco, contamos con Ley 145/2022, publicada en la Gaceta Oficial, la cual instituye, en su artículo 90, que se deben construir rampas para la libre circulación de cualquier persona y por un motivo de seguridad, accesos estos, que deben contemplarse entonces en todo plan constructivo de forma obligatoria.

Pero, pensemos… ¿es esto suficiente? ¿Consideramos que es todo lo que se necesita? ¿Será que la mencionada norma precisa reactivarse un poco para salir de la “letra muerta”?

Es importante recordar que la convención sobre los derechos humanos, específicamente la parte que atañe a las personas con discapacidad, expresa que ellos merecen oportunidad de paso, en igualdad de condiciones, a todos los espacios físicos, mediante la adaptación arquitectónica a sus necesidades. Por otra parte, estas barreras provocan malestar a otras personas que sufren de enfermedades como reuma, artrosis y otras que requieren de un apoyo artificial debido a la edad.

También debe recordarse que no siempre seremos jóvenes, y que en la Cuba actual, la cifra de adultos mayores va en ascenso. Somos un país longevo, dejémoslo así, independientemente de las causas.

Por lo que la pregunta más importante que debemos hacernos, usted, yo y el resto de los implicados directos, es si existen leyes, proyectos y presupuestos para tal fin, ¿por qué aún no hemos logrado erradicar estas molestas barreras?

No creo que en una sociedad en la que se promueve la inclusión, no forzada, sino vinculante a todos los niveles y sectores sociales, haya espacio para que un asunto tan significativo como este no quede zanjado.

Pues, como dijera el escriba líneas más arriba… ¿de qué sirven entonces los espacios recreativos de lujo y aquellos con fama momentánea, si no podemos disfrutarlos todos?

Reflexionemos.