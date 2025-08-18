¿Cuántos de estos hechos sobre el mundo ya sabías?

Una de las cosas más intrigantes de viajar es descubrir por qué las cosas son como son hoy. Desde secretos ocultos hasta extraños fenómenos, a continuación le presentamos 16 datos sobre el mundo que pueden parecer absurdas al principio, pero que en realidad se han demostrado como hechos reales.

1) Nieva en el desierto del Sahara

Se sabe que los desiertos tienen muy pocas precipitaciones. Si las precipitaciones son escasas, ¿no serían las nevadas aún más raras? Pues bien, lo imposible ocurrió en 2018 y el desierto del Sahara se cubrió de un manto de nieve blanca. Sin embargo, la nieve solo duró un día antes de derretirse bajo el cálido sol.

La primera nevada registrada fue en 1979: una tormenta de nieve que duró media hora. Aunque las temperaturas bajan hasta el punto de congelación por la noche, la falta de humedad hace casi imposible que se produzca nieve. Pero quién sabe, ¡puede que tengas la suerte de verla en tu próximo viaje al Sáhara!

2) Sólo hay dos países en el mundo donde no existe la Coca Cola

Puede que pienses que la Coca Cola es algo que puedes encontrar en cualquier parte del mundo, pero estos dos países han estado sometidos a embargos comerciales estadounidenses de larga duración: Corea del Norte desde 1950 y Cuba desde 1962.

Sin embargo, Corea del Norte ha fabricado su propio refresco de color oscuro. La llaman Ryongjin Cola o «Cocoa Sparkling». Tiene el mismo envase rojo y la misma letra cursiva, pero ¿tiene el mismo gran sabor?

3) Sudán es el país con más pirámides del mundo (no Egipto)

Egipto y pirámides son casi sinónimos, pero ¿sabías que también hay pirámides en Sudán? Nubia, una región de Sudán, tiene 255 pirámides, ¡el doble de las de Egipto!

Tras gobernar la 25ª dinastía de Egipto, los faraones nubios huyeron a Sudán y formaron el reino kushita, incorporando la cultura egipcia en su nueva ciudad.

Las pirámides de Nubia no son tan visitadas como las de Egipto.

Jebel Barkal es el más gratificante de los cuatro sitios principales. Las pirámides están bien conservadas y se encuentran junto a una pequeña montaña. Suba a la montaña justo antes de la puesta de sol para disfrutar de unas vistas impresionantes del Nilo.

4) El arco iris más brillante de Colombia está en su río

Normalmente, el arco iris se encuentra en el cielo, pero el Caño Cristales, también conocido como el «Río de los Cinco Colores», brilla más que cualquier arco iris del cielo.

Situado en el Parque Nacional Natural Serranía de la Macarena de Colombia, este impresionante río debe su belleza multicolor a la Macarenia Clavigera, una planta que vive en el cauce. Lo mejor es visitarlo entre mayo y noviembre, cuando las hierbas del río florecen en amarillo, azul, verde y rojo. En esta época adquieren tonalidades más brillantes porque las aguas son menos profundas, lo que permite que la luz del sol llegue a las plantas.

5) El desierto del Sáhara solía ser una selva tropical

¿Otra vez el Sahara? Créeme, este es extra genial.

El desierto del Sahara es conocido por ser el más caluroso del mundo. Sin embargo, hace sólo 6.000 años, esta tierra seca era una exuberante selva tropical con una espesa vegetación y altas precipitaciones.

Aunque nosotros no hemos sido testigos del Sahara en pleno apogeo, las generaciones futuras podrían hacerlo. Si el mundo sobrevive los próximos 10.000 años, el mismo cambio constante en los patrones climáticos podría dejar al Sahara con un aspecto muy diferente.

6) Macchu Pichu es una ciudad a prueba de terremotos

Esta antigua ciudad inca descansa sobre dos líneas de falla en Perú. Eso significa que los terremotos eran eventos esperados. Así que, ¿cómo vivieron a través de ellos?

De hecho, los incas crearon una brillante técnica de ingeniería llamada «sillería», en la que las rocas se cortan para que encajen perfectamente entre sí sin mortero. Esto permitía que las piedras se movieran en su lugar durante un terremoto, antes de asentarse de nuevo en sus posiciones originales. ¿Genio o qué?

7) China tiene un solo huso horario

Tener una sola zona horaria está bien si el sol sale y se pone a la misma hora para todos. Sin embargo, mientras Beijing se prepara para irse a la cama a medianoche, la gente de Xinjiang está empezando a ver la puesta de sol.

Esto es bastante sorprendente, teniendo en cuenta que China es casi del tamaño de Estados Unidos, que tiene seis husos horarios. Curiosamente, China no siempre funcionó con la hora de Beijing. La hora estándar de Pekín no se estableció hasta 1949, una decisión del presidente Mao Zedong en nombre de la unidad nacional.

Antes de eso, en 1912, había cinco zonas horarias reconocidas que estaban entre cinco horas y media y ocho horas y media por encima de la hora de Greenwich.

Por suerte, trabajar en una zona horaria no es más que un leve inconveniente para los chinos. Sin embargo, los viajeros que planeen viajar con su mochila por China deben prepararse para que sus relojes corporales se confundan un poco.

8) El puente Golden Gate de San Francisco «habla»

Este es uno de los hechos más novedosos del mundo. En junio de 2020, el querido puente Golden Gate de San Francisco comenzó a hablar sobre algunas modificaciones realizadas en las barandillas del carril bici. Literalmente.

¡Los sanfranciscanos informaron de que escuchaban sonidos espeluznantes a varios kilómetros de distancia!

Las autoridades municipales explicaron que se trataba de vientos fuertes que atravesaban las nuevas barandillas. El puente es más seguro para los usuarios cuando se enfrenta a una menor resistencia al viento. Por lo tanto, el sonido es una buena señal de que los fuertes vientos están pasando por el puente sin problemas.

9) Puedes hacer un safari en Sri Lanka

Kenia no es la única experiencia de safari: hay otro lugar más cercano que cuesta la mitad y que cuenta con su propia fauna y flora.

A menos de cuatro horas de distancia, en la encantadora Sri Lanka, se encuentra el propio safari de Asia. En las llanuras abiertas del Parque Nacional de Yala, podrá ver elefantes, leopardos e incluso aves acuáticas.

O visite el Parque Nacional de Wilpattu para ver ciervos axis y osos perezosos.

La mejor época para visitarlo es entre marzo y octubre, ya que los niveles de agua son más bajos y se ven más animales que salen a beber.

Otro dato interesante de Sri Lanka es el avistamiento anual de ballenas azules migratorias. Entre diciembre y abril, es testigo de cómo los mayores animales del mundo se alimentan de krill en la costa sur.

Las ballenas suelen frecuentar las aguas de Mirissa. Pasará por la ciudad de camino al Parque Nacional de Yala, así que ¿por qué no se acerca a ver las ballenas antes de su aventura de safari?

10) Tailandia tiene un festival para apreciar a sus monos

Todos los últimos domingos de noviembre se celebra en Lopburi el Festival de los Monos.

Según el folclore sánscrito, un heroico mono ayudó al príncipe Rama a salvar a su futura esposa de las garras de un demonio de diez cabezas.

Los monos residentes del templo Phra Prang Sam Yot reciben 4.000 kilos de frutas, verduras y postres tailandeses. Los lugareños también se disfrazan de monos y actúan para sus estimados invitados mientras engullen su festín real.

Este evento está abierto al público, pero los visitantes están advertidos: los monos pueden ponerse agresivos y robar todo lo que tengan a mano.

11) En Etiopía siempre hay siete años de retraso

Este es uno de los hechos más alucinantes del mundo: cuando dimos la bienvenida a 2020, Etiopía llevaba sólo cuatro meses de 2012.

Al igual que el calendario gregoriano (en el que estamos la mayoría de nosotros), el calendario etíope marca el nacimiento de Cristo como punto de partida. Sin embargo, siguiendo cálculos alternativos de la anunciación de Cristo, el calendario etíope se retrasa entre siete y ocho años.

Afortunadamente, los viajeros no se ven afectados por la diferencia mientras están allí. La Etiopía actual entiende el calendario gregoriano y utiliza ambos calendarios indistintamente. Pero si guardas los recibos para los reembolsos, la fecha impresa puede hacer parecer que tu viaje fue hace años. Pero no te preocupes, ¡sólo tienes que convertir las fechas!

Las diferencias más interesantes son las fiestas anuales: a diferencia del resto del mundo, Etiopía celebra el Año Nuevo el 11 de septiembre y la Navidad el 7 de enero (en el calendario gregoriano).

12) Francia es el país más visitado, con 89 millones de turistas anuales

Teniendo en cuenta los destinos turísticos más populares de Singapur, yo pensaría que Japón o Tailandia son los países más visitados.

Sorprendentemente, antes de que el COVID-19 hiciera que los viajes pasaran a un segundo plano, Francia era el país más visitado del mundo. Además de conocer la ciudad del amor, muchos viajeros pasan por ella de camino a Italia y España.

13) Hay un pueblo en Holanda que no tiene calles, sólo canales

Venecia no es el único pueblo que se mueve principalmente en barco. En el pueblo de Giethoorn, en Holanda, no hay calles, solo senderos y más de 6 km de canales.

El pintoresco pueblo está repleto de casitas rústicas y rodeado de altos árboles, ¡como en un cuento de hadas! Los visitantes pueden recorrer el pintoresco barrio en kayak o ir en bicicleta por los senderos.

14) Hay una roca en Australia más grande que la Roca Uluru

Cuando se habla de grandes rocas en Australia, lo que suele venir a la mente es el famoso Uluru, ¡incluso se puede ver desde el espacio!

Sin embargo, hay una roca aún más grande en la ciudad. El Monte Augustus es dos veces y media más grande que el Uluru, ¡y hay que conducir 54 km para rodearlo!

Pero al fin y al cabo, Uluru sigue siendo la mayor formación rocosa del mundo, también conocida como monolito, mientras que la enorme estatura del Monte Augustus puede estar compuesta por muchas capas de arena y grava.

15) Nueva Zelanda tiene la zona residencial más empinada del mundo

San Francisco es conocida como una ciudad de pendientes, con su calle más empinada con un ángulo de 27°. Si crees que eso es empinado, prueba a vivir en la calle Baldwin de Nueva Zelanda.

Esta calle residencial de Dunedin ganó el récord mundial Guinness con su pendiente de 38°. La fuerte pendiente hace que todas las casas parezcan hundidas en el suelo. No te fíes de nuestra palabra, pero estamos seguros de que los residentes tienen muslos de acero.

16) En Hawái, puedes experimentar playas soleadas y montañas nevadas en la misma isla

Este es uno de los hechos más fascinantes del mundo, ¡el mejor para el final!

Hawái sólo tiene dos estaciones: verano e invierno, pero en realidad tiene ocho de los 13 climas del mundo. A nivel del mar, la temperatura rara vez supera los 32ºC o desciende por debajo de los 16ºC, pero en las montañas de Mauna Kea, Mauna Loa y Haleakala nieva con bastante frecuencia.

