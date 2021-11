Después de casi dos años de suspendidas las actividades docentes presenciales por la pandemia SAR-CoV-2 se reinician las clases y es necesario enfatizar en estas ideas: “No le pidamos al docente que arregle los agujeros que hay en el hogar. En la casa se aprende: a saludar, dar las gracias, ser limpio, ser honesto, ser puntual, ser correcto, hablar bien, no decir groserías, respetar, ser solidario, comer con la boca cerrada, no robar, no mentir, cuidar la propiedad social, ser organizado.

En la escuela se aprende: matemáticas, lenguaje, ciencias, estudios sociales, inglés, geometría… y se refuerzan los valores que los padres y madres han inculcado a los hijos”, así lo escribió Pepe Mujica, expresidente de Uruguay.

Este concepto de la vida expresa la responsabilidad de la familia de educar a los hijos desde la cuna para que cumplan su rol en la sociedad, así que les atañe a ellos, a los progenitores, educar en los valores desde el punto de vista de los sentimientos como la amistad, solidaridad, valentía, fraternidad, laboriosidad, justicia… y en estos tiempos enfatizar en la fidelidad, sobre la que Martí señaló: “El patriotismo es de cuantas se conocen hasta hoy, la levadura mejor, de todas las virtudes humanas”.