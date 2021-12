El arte nos elije, no somos nosotros quienes lo elegimos para ejercerlo. Una persona nace con vocación artística o no; aunque la profesión se pule con los años y la constancia, el talento es innato.

Hace meses me sorprendió en las redes sociales una jovencita muy peculiar, presentaba el Festival Internacional Pinar Rock con la naturalidad de alguien acostumbrado a los medios, muy comunicativa y empática. Quien se mueve en el gremio cultural conoce a sus padres: José Ernesto Mederos, músico, director de la banda de rock Tendencia y Yoalis Pérez, promotora cultural… no era extraño que el fruto de ambos se les pareciese, aunque verla en acción, ahora en el programa del telecentro provincial, Rock en Cazuela con tan solo 15 años, merece un aplauso.

“Mi papá me habló para ser la conductora del proyecto que sería transmitido en la etapa de verano por Telepinar. Me puse muy contenta y emocionada porque cuando hice la presentación del Pinar Rock me encantó, entonces esta oportunidad fue un sueño hecho realidad”.

Rock en Cazuela es un programa de música rock, nacional e internacional, dirigido por Zenaida Monteagudo y José Ernesto Mederos. Luego de su éxito provincial en el periodo estival se presenta por el canal Educativo cada sábado a las 8:45 p.m.

“Cuando grabamos el primer programa no me fue tan difícil porque tenemos un buen equipo de trabajo que me dio la confianza para hacerlo muy natural, y me salió así de primera”, cuenta la joven. “A medida que fuimos grabando los otros programas fui cogiendo más confianza, estaba más segura y fue cada vez más fácil; cada programa me iba quedando mejor que el otro, y así y así…”.

Has crecido en un ambiente musical que guarda relación con lo que ahora haces, porque es la música que escuchan tus padres. ¿Tus gustos musicales están influenciados por la música que has escuchado toda tu vida?

“Desde lo personal estoy muy vinculada al mundo del rock. Este género ha sido parte de la educación que he recibido. Mi cercanía al movimiento rockero ha influido en formar un gusto estético hacia el género, aunque siento afinidad por otros géneros musicales. Entre mis gustos musicales se encuentra el pop, porque hay muchos cantantes que me gustan y que hacen pop. También toco piano, guitarra y no es solo rock lo que yo escucho, incluso desde pequeña bailo música tradicional cubana”.

Flavia cursa el noveno grado, pero aún no tiene claro qué estudiará. “Creo que tengo tiempo todavía para pensar”, sonríe. Ahora su objetivo principal es entrar al IPVCE Federico Engels. Tiene varios pasatiempos: escucha música, compone canciones, lee, le gusta patinar, cantar… Desde tercer grado estudia piano con una maestra particular, pero desde la secundaria se ha inclinado más por la guitarra.

“Mi papá me ha ayudado mucho a la hora de repasar y estudiar los instrumentos, si tengo algún error me lo rectifica, me enseña cosas nuevas…”.

Tiene una canción terminada y otra por concluir. Su interés por componer comenzó en la cuarentena. “La canción que escribí trata sobre tener a tus seres queridos distantes, extrañarlos, sobre las ganas de abrazarlos, de tenerlos cerca, pero con el mensaje positivo de que el futuro siempre va a ser bueno, que no hay que perder la esperanza, que nos vamos a juntar de nuevo y todos nuestros sueños se harán realidad”.

Estudiarás una carrera universitaria, aunque todavía no has decidido cual, pero todos estos conocimientos que has adquirido en la música y en la conducción, ¿piensas ponerlos en práctica en tu vida? ¿Quieres ser artista?

“Exactamente eso es lo que quiero ser en un futuro: ser artista, dedicarme a la locución o a la música o a las dos cosas y también estudiar una carrera universitaria o tener un trabajo aparte de la música o de la locución”.

Rock en Cazuela es un programa diferente; le ha abierto la posibilidad a otros universos: fue invitada a presentar el bloque de pop rock en la gala de premiación de los Lucas 2021 y en el festival Cuerda Viva 2021 entregó los premios en las categorías rock y metal. Flavia Mederos es una joven promesa. Con la buena guía de sus padres no dudo que pronto vuelva a sorprendernos. La pasión por el arte ya ha germinado en ella.