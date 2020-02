¿Embarazo silencioso?

Los síntomas más obvios del embarazo son la suspensión de la menstruación, la náusea matutina en las primeras etapas, después el aumento de peso, la expansión del abdomen y a las 20 semanas muchas gestantes también comienzan a sentir el movimiento del feto. Algunas mujeres saben de su embarazo justo en el momento del alumbramiento.

Quizás en este momento le asalte la duda: ¿es posible estar embarazada y no saberlo?, ¿se puede estar embarazada sin tener síntomas? Según expertos en el tema, existen varios factores que pudieran conllevar a que una fémina no perciba el estado de gestación.

“Para la mayoría de las mujeres, el hecho de que no se presente la menstruación es la primera señal de embarazo. Sin embargo, esto puede no ser así en el caso de aquellas muy irregulares, que a veces tienen su período y a veces no, principalmente si no están buscando un bebé”, plantean los especialistas médicos del sitio digital de salud Letsfamily.es

Respecto a cierto sangrado durante los primeros meses, incluso, durante toda la gestación, el doctor Pedro Pinheiro, colaborador médico de MS.SAÚDE explica que la menstruación y el embarazo son dos eventos totalmente incompatibles entre sí, que la embarazada no menstrúa, y que si lo hace no puede estar embarazada.

“La capa más superficial de la pared del útero se llama endometrio. A cada ciclo menstrual este se prepara para recibir un posible embrión (...) Después de la ovulación, si el óvulo no es fertilizado en aproximadamente 24 horas, se degenera y termina el estímulo para la producción de estrógeno y progesterona (...) Sin la presencia de estas hormonas, la gruesa pared del endometrio pierde su estímulo para proliferar y el suministro de sangre se interrumpe repentinamente. Como resultado la pared del endometrio empieza a sufrir un colapso, llevando con ella tejido endometrial, moco, agua y sangre.

“Este es el primer punto: si la mujer menstruara después de la fecundación, el endometrio estaría descamado y no sería capaz de recibir ni mantener viable el embrión. El segundo punto es que, una vez implantado el embrión y en desarrollo, el cuerpo produce una nueva hormona: la gonadotropina coriónica humana (hCG). Una de sus muchas funciones es avisar al organismo materno que hay un bebé en progreso. Esto significa, entre otras cosas, que el ovario de la mujer no ovula durante el periodo de gestación.

“En resumen, la mujer embarazada no tiene ninguna de las estimulaciones necesarias para que la menstruación baje; no obstante, inclusive si lo hubiese, esto significaría el final inmediato del embarazo ya que, así que la menstruación bajase, el embrión sería expulsado junto con el tejido endometrial que ha sufrido colapso. Algunos de ustedes pueden estar pensando: pero conozco mujeres que sangraban durante el embarazo, ¿cómo es esto posible? Como se mencionó en la introducción del texto, ni todo sangrado vaginal es menstruación. Existen varias causas de sangrado en la gestante, pero ninguna de ellas es la menstruación”.

Otra de las causas que puede llevar a una mujer a no percatarse del crecimiento de un bebé en su vientre es el sobrepeso. “La barriga de embarazo pasa por un exceso de kilos, y la acumulación de grasa en el vientre hace más difícil que incluso perciban los movimientos del bebé”, afirman los de Letsfamily.es

En ello también influye la autonegación como mecanismo psicológico para evadir posibles conflictos derivados del embarazo. Así lo consideran algunos especialistas, entre ellos, la doctora Anna David, experta en obstetricia de la Universidad de Londres, quien fundamentó a la transnacional de comunicación BBC que "Puede haber todo tipo de razones por las que alguien no se dé cuenta, no quiera darse cuenta o no quiera hacer notar su condición (...) Podría ser que la mujer está preocupada por una reacción negativa de su familia y esto provoque que no se dé cuenta del embarazo o no note los síntomas que está teniendo".

Por su parte, el doctor Patrick O'Brien, portavoz del Colegio Real de Obstetras y Ginecólogos (RCOG) del Reino Unido refiere que lo más común es que esto suceda en adolescentes o mujeres muy jóvenes que están en una negativa sobre su situación.

"Puede ser que la mujer está en una situación en la que las implicaciones para su vida serían muy grandes y por lo tanto no quiere admitir el embarazo ni a sí misma ni a sus padres, así que niega la posibilidad de que éste exista".

No tener síntomas molestos durante el embarazo debería ser vivido como algo afortunado, pero el problema radica en cuando la mujer desconoce su estado de gestación e incurre en conductas peligrosas para el bebé, tales como fumar, levantar peso, beber alcohol o no descansar lo suficiente.

Por eso, ante la más mínima sospecha de que estés embarazada, incluso cuando no tengas síntomas, deberías consultar a tu médico porque una embarazada debe alimentarse bien, tomar suplementos de ácido fólico y prenatales, así como acudir a sus citas médicas para controlar el desarrollo de su bebé.

No obstante, se ha dado el caso de embarazos que avanzan sin complicaciones -y sin que nadie los note- y los niños nacen en perfecto estado de salud.