Las pestañas: filtros de nuestros ojos

Su presencia es tan fundamental como imperceptible: cuando se caen, por una u otra razón, es cuando suele advertirse su importancia. Y es que por lo general se piensa en ellas como un elemento estético del rostro ya que su presencia enmarca y agranda la mirada, sin embargo, las pestañas cumplen una función especial como barrera de defensa natural en la protección de los ojos.

Según la Academia Americana de Oftalmología, más que un flequillo cosmético, estas protegen de las impurezas que pueden obstruir la visión o causar infección o lesiones. Criterio que es avalado por una conclusión publicada en el diario Journal of the Royal Society Interface, la cual mostró que “pestañas de un tercio del ancho del ojo ayudan a reducir a la mitad el depósito de partículas en los ojos, así como la evaporación”.

Dada la importancia de las mismas, debemos cuidarlas porque aunque funcionan como filtro de la visión, no dejan de ser delicadas y tienden a caerse.

Es posible que alguna vez hayas oído que las pestañas que se caen no se recuperan, pero no es cierto. Aseguran los expertos del Blog PromoFarma que al igual que el resto del vello corporal, ellas están en constante renovación y vuelven a crecer igual que ocurre con las uñas, siempre que no se haya dañado el folículo piloso por un traumatismo.

Los especialistas de la Academia plantean que “Las pestañas crecen, se caen y se renuevan naturalmente en un ciclo de seis a 10 semanas, al igual que el cabello (...) Es normal perder de una a cinco diarias. A veces, una pérdida más acelerada (conocida como medarosis) puede ser síntoma de un problema de salud subyacente en el ojo o en alguna otra parte del organismo”.

Explica el doctor Carlos Jarne, Director Médico de Clínica Toscana, referente además en la Medicina Estética Facial sin cirugía en Barcelona que en promedio, podemos tener entre 150 y 250 folículos en las pestañas y que el pelo crece durante ciclos de varias etapas: anágena (fase de crecimiento), catágena (fase de involución) y telógena (fase de descanso). “En las pestañas, la fase de crecimiento dura unos dos meses y en esta etapa se encuentran alrededor del 30% de las pestañas, es decir, entre 45 y 75 pestañas”.

Acerca de la cantidad de pelos de las pestañas que perdemos en el año, Carlos Jarne precisa:

“En el caso de personas sanas, hay un equilibro entre el número de pestañas que se encuentran en la fase anágena y las que se encuentran en la fase telógena, por lo que lo normal sería perder entre 130 y 230 pestañas al año”.

Entre las causas comunes de pérdida localizada de estas, la comunidad científica señala: los cambios hormonales, algunos medicamentos, niveles bajos de vitaminas A y H y la aplicación incorrecta de cosméticos; además de carencias micronutricionales. Mientras, los motivos menos frecuentes incluyen orzuelos y chalazión crónicos, rosácea ocular o infecciones de ácaros, bacterias u hongos en uno o ambos ojos.

Apunta la bibliografía médica que, aunque con menos frecuencia, patologías como la blefaritis (prurito o ardor acompañado de enrojecimiento o inflamación de los párpados), la tricotilomania (afección en la que el estrés u otros trastornos hacen que la persona se arranque habitualmente los vellos) y el cáncer de piel pudieran guardar relación con la caída de las pestañas.

A pesar de ocupar una zona tan reducida, las pestañas deben cuidarse y tratarse como el resto del cuerpo para mantenerlas en buen estado y evitar su caída. Para ello, debemos consumir alimentos ricos en vitamina A y aminoácidos. La primera se encuentra en abundancia en las verduras coloridas: remolacha, zapallo, zanahoria y vegetales de hojas verdes; en tanto, los aminoácidos sólo están presentes en la gelatina. Debemos también, aplicar vaselina en las mismas antes de ir a dormir, evitar el uso del rímel resistente al agua, ser cauteloso en el momento de elegir el tipo de pestaña postiza y el pegamento a utilizar para pegarlas y examinarlas con periodicidad a fin de detectar cambios en ellas.

Recordemos que además de resaltar la mirada, las pestañas son el filtro de nuestros ojos, las cuales hacen que estos se cierren para evitar que les entre polvo e interactúan con el aire para mantener la humedad. "Las pestañas forman una barrera que controla la corriente del aire y la velocidad de la evaporación en la superficie de la córnea", aseguró a BBC Mundo, Guillermo J. Amador, investigador del Instituto de Tecnología de Georgia, en Estados Unidos.