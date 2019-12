¿Cómo, erecciones de más de cuatro horas?

Algunos hombres sueñan con lograr erecciones por tiempo prolongado, sin embargo, para quienes presentan esa rigidez durante varias horas, el estereotipo de virilidad puede convertirse en una verdadera pesadilla.

El Priapismo ha sido definido por la Fundación Americana para las Enfermedades Urológicas (AFUD, por sus siglas en inglés) como "la condición patológica caracterizada por una erección peniana mantenida y generalmente dolorosa, que no está relacionada con la estimulación sexual. Ocurre por un desequilibrio entre el flujo arterial y el drenaje venoso del pene".

Los autores cubanos de la investigación Caracterización epidemiológica, diagnóstica y terapéutica de pacientes con Priapismo, refieren que “a pesar de los prejuicios machistas de quienes hacen caso omiso a los síntomas, su incidencia -no muy alta- ha sido demostrada en todas las regiones de Cuba, mientras que a escala mundial es de 1,5 por 100 000 habitantes al año, y en mayores de 40 años llega a ser de 2,9”.

“El Priapismo es una urgencia urológica poco frecuente que puede estar en relación con dos mecanismos fisiopatológicos claramente diferenciados: obstrucción de la salida venosa de los cuerpos cavernosos (Priapismo venooclusivo) o bien por la llegada a aquellos de un exceso de flujo arterial (Priapismo arterial)”, aseguran los expertos de la revista médica Elsevier.

Acerca de los agentes desencadenantes de dicha patología, en el caso del venoclusivo, los de Elsevier apuntan que la inyección de sustancias vasoactivas en el espacio intracavernoso o por vía oral para el tratamiento de la disfunción eréctil constituye la primera causa de Priapismo. Asimismo otros fármacos antihipertensivos, antagonistas del calcio, psicofármacos, anticoagulantes, andrógenos, omeprazol e incluso hay descritos casos en relación con dosis excesivas de sildenafilo.

Además de los medicamentos antes expuestos y las idiopáticas, explican estos especialistas que existen otras causas del Priapismo venooclusivo, entre las que destacan: abuso de sustancias (alcohol, marihuana, cocaína), enfermedades hematológicas (mieloma o algún tipo de leucemia), neoplasias (vejiga, próstata, recto), enfermedades neurológicas que causan una alteración del mecanismo neurológico de la erección (encefalopatías, esclerosis múltiple, compresión medular, traumatismos medulares, tabes dorsal) y otras menos frecuentes: infecciosas (tularemia, parotiditis, ricketsiosis, paludismo), inflamatorias (prostatitis, tromboflebitis), amiloidosis, enfermedad de Fabry, gota y otras causas (monóxido de carbono, nutrición parenteral).

En el caso del Priapismo de origen arterial, argumentan estos estudiosos del tema que casi siempre se debe a un traumatismo perineal o peneal que origina una fístula y desparrama sangre arterial en el cuerpo cavernoso. “Muchos de estos traumatismos se producen al practicar ciclismo. Más raramente está en relación con la laceración de alguna arteria tras la inyección intracavernosa para el tratamiento de la impotencia”. No obstante, aclaran que también con frecuencia su origen es idiopático.

Acerca de la sintomatología, la comunidad médica coincide en que suelen existir diferencias entre un tipo y el otro. En el primero, el estado isquémico provoca que el paciente se presente, en general, agitado y con una erección dolorosa de varias horas de evolución. Por el contrario, en el segundo, al no existir obstrucción ni isquemia, suele ser indoloro y, desde luego, no presenta el dolor agudo que caracteriza al priapismo venooclusivo. El pene suele hallarse en un estado de erección incompleta, de consistencia elástica y no es doloroso al tacto.

Resulta oportuno que conozcas que a pesar de ser poco frecuente, este trastorno de salud constituye una urgencia médica dentro de la especialidad de urología, ya que puede ser muy peligrosa, por las consecuencias que ocasiona en el órgano reproductor masculino si no es tratada rápida y adecuadamente.

“El venooclusivo, mucho más frecuente, requiere una actuación urgente ya que, a medida que pasen las horas, se asociará a un mayor riesgo de disfunción eréctil permanente, mientras que el arterial, al no provocar isquemia, permite diferir el tratamiento”, precisa Elsevier.

Los colaboradores médicos del diario español La Vaguardia refieren que en el Priapismo isquémico (venooclusivo), la pauta consiste en una combinación de drenaje de la sangre del pene y medicamentos como la inyección en el mismo de un simpaticomimético. Mientras, en el Priapismo no isquémico (arterial), lo usual es no tener que llegar a aplicar tratamiento, pero se suele recomendar colocar bolsas de hielo y hacer presión en la región entre la base del pene y el ano (perineo) para facilitar el fin de la erección.

“En ambos casos se puede llegar a plantear una solución quirúrgica que evite las erecciones, por supuesto, de forma individualizada y aplicada a cada tipo de Priapismo”

Sea uno u otro, lo más aconsejable es tratarse de forma inmediata a fin de disminuir el daño y evitar cambios permanentes o disfunción eréctil, que pueden agudizarse mientras más intenso y duradero haya sido el cuadro.

CURIOSO: Según los autores de la investigación Caracterización epidemiológica, diagnóstica y terapéutica de pacientes con Priapismo, la denominación de este trastorno se deriva del griego priapus, que representaba al dios Príapo, cuya figura se relacionaba con la seducción, la fecundidad y el amor sexual. “Cuenta la mitología griega que este dios intentó violar a una diosa, y los dioses del Olimpo enojados como castigo le dieron un pene erecto sin utilidad; de ahí proviene el nombre de Priapismo”.