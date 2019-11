¡Ay, Bartolino!

Ella notó que una parte de sus labios vaginales comenzó a hincharse. El dolor era muy intenso y punzante. No sabía qué le sucedía, solo que si aquello continuaba terminaría desequilibrada mentalmente. Así que consultó a su médico, quien le hizo saber que padecía Bartolinitis: inflamación de las glándulas de Bartolino.

Según la bibliografía médica consultada, esta infección es la más frecuente en la región vulvar, aparece normalmente en mujeres con edades comprendidas entre los 20 y los 29 años y al menos el tres por ciento de las mujeres tendrá alguna enfermedad relacionada con estos ganglios alguna vez en la vida.

Explican los estudiosos del tema que las glándulas de Bartolino son dos suprarrenales simétricas ubicadas a los costados de la abertura vaginal, las cuales secretan un líquido que ayuda a lubricar la vagina. Mas a veces, los conductos de estas se bloquean y el fluido se acumula, lo que produce quistes y, en algunos casos, genera una infección.

Al respecto, los expertos de la Asociación Española de Ginecología y Obstetricia (AEGO) explican que la forma más adecuada de diferenciar ambos casos es tener en cuenta que cuando existe un absceso, la glándula aumenta de tamaño, más en el caso de la Bartolinitis hay signos inflamatorios alrededor de la glándula, con fiebre y dolor local.

Acerca de la sintomatología que presentan quienes padecen dicha patología, los especialistas de Mayo Clinic precisan:

“Si tienes un quiste de Bartolino pequeño que no está infectado, es posible que no lo percibas. Si aumenta de tamaño, tal vez sientas un bulto o una masa cerca de la abertura vaginal. Si bien un quiste no suele causar dolor, la zona puede volverse sensible.