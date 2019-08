El tamaño que más inquieta a los hombres

Foto: Psicología y Mente.

En el área de la sexualidad masculina, una de las mayores preocupaciones de los hombres es el tamaño del pene, a tal punto que puede provocarles complejos, traumas y miedo a las relaciones eróticas.

Unos porque lo consideran pequeño y temen no satisfacer a su pareja, otros porque les parece demasiado grande y piensan que podrían predisponer de forma negativa a la otra persona. Ambos casos generan inquietud, sobre todo a la hora de mostrarlo. Y aunque en menor medida, también a las féminas les preocupa, ya sea por miedo al dolor durante la penetración o a quedar insatisfechas.

Sin embargo, los expertos del hospital estadounidense Mayo Clinic refieren que según estudios, la mayoría de los individuos que se acompleja por el tamaño de su pene tienen dimensiones normales.

Pero, ¿cuál es el tamaño normal de un pene? Realmente existe diversidad de criterios, mas la mayoría de la bibliografía médica consultada coincide en que el tamaño aproximado del pene en erección, medido desde el hueso púbico hasta el meato, se sitúa en torno a los 13 centímetros y a los 9 centímetros en reposo. Respecto al grosor, en estado erguido alcanza los 11 centímetros y en estado flácido, los 9 centímetros.

Precisan los especialistas de Mayo Clinic que “Si tu pene tiene alrededor de 13 cm (5 pulgadas) o más en estado erecto, tiene un tamaño normal (…) se considera anormalmente pequeño si mide menos de 3 pulgadas (unos 7,5 cm) cuando está erecto, una afección llamada «micropene»”.

Existen estereotipos acerca de las particularidades que presenta el órgano reproductor masculino en dependencia de la raza, la nacionalidad y los rasgos físicos. Hipótesis con la que algunos estudiosos del tema concuerdan y otros no.

Investigadores del Boston Medical Group, líderes mundiales en salud sexual masculina, plantean que existen diferentes medidas dependiendo de en qué parte del mundo te encuentres.

“Generalizando, los países en los que los hombres tienen el miembro viril más grande están situados en África y Sudamérica. Por otro lado, los países asiáticos registran las medias más bajas”.

Por su parte, el diario Juventud Rebelde cita la investigación de un equipo de urólogos británicos de los centros universitarios de King’s College y de la Maudsley NHS Foundation, en la que los médicos analizaron las medidas de un total de 15 521 hombres de diferentes países y colores de piel.

“Los resultados del estudio, publicado en la prestigiosa revista de urología BJU International, echaron por tierra muchos mitos existentes sobre el órgano sexual masculino.

“Los investigadores, dirigidos por el médico David Veale, revelaron que la mayoría de los penes cuentan con unas dimensiones muy similares. En cuanto a la circunferencia, los resultados obtenidos revelan que se sitúa en 9,31 centímetros, incrementándose durante la erección hasta los 11,6 centímetros.

“Curiosamente, al repasar los datos, los investigadores no han encontrado correlación sólida entre el tamaño del pene y otros rasgos físicos como la altura, la masa corporal o el tamaño de los pies. Tampoco hay información para sostener que los negros cuentan con dimensiones distintas que los caucásicos, ni que los asiáticos tienen nada que envidiar al resto”.

La mayor inquietud relacionada con las dimensiones del pene es su correlación con el orgasmo. Sin embargo, la comunidad científica concuerda en que el tamaño no es realmente importante a la hora de satisfacer sexualmente a la pareja, sino cómo se utiliza antes y durante la penetración.

“Si el pene funciona correctamente, es decir, se tiene una erección firme y duradera, tu pareja puede sentir un intenso placer, con independencia de si el pene es más o menos grande.

“Siempre es preferible un hombre con un pene menos grande, pero que tenga erecciones duras y que pueda aguantar el tiempo suficiente para satisfacerle, que un hombre con un pene grande pero flácido. Así que, es más determinante la funcionalidad que el tamaño”, afirman los expertos de Boston Medical Group.

A criterio de sexólogos de la marca sueca de juguetes eróticos de lujo LELO, “Al contrario de lo que la mayoría de la gente piensa, la importancia del tamaño del pene para la obtención de placer es una cuestión más psicológica que física”, cita el diario digital La Vanguardia.

También la psicóloga y máster en Sexología María Teresa Díaz, del Centro Nacional de Educación Sexual (CENESEX) en declaraciones a Juventud Rebelde aseveró:

“Está demostrado que no existe una relación consistente entre el tamaño del pene y su capacidad para la satisfacción sexual. La vagina es más sensible en los primeros centímetros de su entrada que en la profundidad, por lo que no hace falta una excesiva longitud peneana para lograr el orgasmo.

“El placer depende de muchos factores que no están concentrados únicamente en la anatomía masculina. Órganos pequeños son capaces de brindar una inmensa satisfacción a algunas mujeres, mientras otros muy grandes no logran provocarlas de manera efectiva.

“Depende en gran medida de las posibilidades de cada cual para desarrollar un vínculo afectivo y erótico favorable, realmente enriquecedor, además de otras condiciones que rodean de alguna manera a la relación de pareja”.

Aunque no hay ninguna manera segura y eficaz de agrandar el pene, según refieren expertos, si te preocupa el tamaño de tu miembro viril, la solución podría ser tan fácil como hablar con tu pareja o ponerte en forma. Si esas medidas no dan resultado, prueba hablar con un consejero profesional sobre tus preocupaciones.

CURIOSO: Según la psicóloga y máster en Sexología del Centro Nacional de Educación Sexual (CENESEX), María Teresa Díaz, “No todos, pero una buena parte de los hombres que tienen penes de poca longitud alcanzan buenas dimensiones. Los grandes, sin embargo, alcanzan poco más de su dimensión, pero no mucho, y tienen menos posibilidades de mantenerse erectos”.