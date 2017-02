Todo inició cuando a su mamá la ingresaron una vez en el hospital. Fueron noches prolongadas, largas mañanas en expectativas de que el médico le comunicara que había mejorías en la salud de ella y fueron corredizas tardes en el que el reloj marcaba la hora para retornar al hospital, mientras en la casa su hija se hizo cargo de los desayunos, almuerzos y comidas.

Tras ese incidente María desencadenó con una Psoriasis, enfermedad de la piel de origen autoinmune que causa descamación e inflamación.



En algunos casos provoca parches o placas de piel gruesa, enrojecida y con escamas plateadas. Dichas placas pueden producir picor o dolor, y a menudo se encuentran en los codos, las rodillas, otras partes de las piernas, el cuero cabelludo, la parte baja de la espalda, la cara, las palmas de las manos y las plantas de los pies.



La Psoriasis es una afección muy común, de por vida y no contagiosa. Según los especialistas de salud, las células cutáneas normales crecen en lo profundo de la piel y suben hasta la superficie, una vez al mes. Cuando una persona tiene la enfermedad, este proceso ocurre en dos semanas en lugar de tres a cuatro, permitiendo la acumulación de células muertas en la superficie de la piel.



Varios factores pueden desencadenar este mal como las infecciones bacterianas o virales, el tratamiento con antipalúdicos, beta-bloqueadores y litio, el estrés y el consumo de abundante alcohol, entre otros.



Se dice que los climas fríos se asocian a empeoramientos de la enfermedad y los calurosos a la mejora, y que puede aparecer en forma repentina o lenta. Muchas veces, desaparece y luego se reactiva. Por eso María en tiempo invernal entraba en crisis.



El síntoma principal de la afección son parches (placas) de piel irritados, rojos y descamativos. La piel puede estar con comezón, seca y cubierta con escamas, de color entre rosa y rojo, levantada y gruesa. También pueden existir grietas y dolores en las articulaciones en caso de artritis producida por psoriasis.



Dictaminan los médicos que el tratamiento ordinario se centra en el control de las infecciones que podría originarse a partir de las heridas en la piel, mediante ungüentos de cortisona o triamcinolona, cremas para retirar la descamación (generalmente ácido salicílico o ácido láctico), humectantes y vitaminas A, D y C.



En los casos de una psoriasis intensa probablemente se recomendará medicamentos que inhiban la respuesta inmunitaria defectuosa del cuerpo y en otras instancias, algunas personas podrán optar por hacerse fototerapia, en el que la piel se expone cuidadosamente a luz ultravioleta.



Lo anterior combinado con una buena higiene, una adecuada alimentación y un control de la ansiedad.



Ahora María se recupera poco a poco, está más relajada y trabaja en base a su cuidado, sin olvidar que el estrés, fue en su caso particular, el detonante de la Psoriasis.