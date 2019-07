Ay, tengo ¡hip! ¡hip! hipo

Foto: Mujeres de este mundo.

Pocos síntomas incomodan tanto a las personas como el hipo. Llega cuando menos lo esperas y a veces dura más de lo habitual, al punto de desesperarnos y hacer cuanto la cultura popular aconseja para tratarlo: tomar agua, aguantar la respiración, recibir un susto, colocar un hilo en la frente…

Aseguran los expertos del sitio digital KidsHealth que la culpa es del diafragma, un músculo en forma de bóveda que se encuentra en la parte baja del pecho.

“Casi siempre funciona a la perfección. Desciende cuando inhalas para ayudarte a llenar de aire los pulmones. Y se relaja cuando exhalas, para que el aire te salga de los pulmones a través de la nariz y la boca.

“Pero a veces el diafragma se irrita. Cuando ocurre esto, desciende de forma brusca, lo que hace que te entre aire en la garganta de golpe. Cuando el aire que entra en tu garganta repentinamente choca contra tu laringe, tus cuerdas vocales se cierran súbitamente, y te sale un buen hipo”.

El hipo suele desaparecer por sí solo después de unos minutos, pero puede suceder que se alargue a días o semanas. Al respecto, los especialistas del portal web de Medicina CuidatePlus refieren la tipificación de hipos que –por la duración- otorga la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG).

“La SEMG clasifica el hipo en: agudo o transitorio (dura menos de 48 horas), persistente (tiene una duración de entre 48 horas y un mes) e intratable (se alarga durante más de dos meses)”.

Los expertos de este espacio líder en temas de salud advierten que no suele ser muy frecuente los episodios de hipo tan prolongados, lo que generalmente, es signo de una enfermedad no diagnosticada.

Sobre las causas de la inspiración súbita, los científicos de Mayo Clinic especifican:

“Los detonantes más frecuentes del hipo que dura menos de 48 horas son: tomar bebidas con gas, beber demasiado alcohol, comer demasiado, agitación o estrés emocional, cambios bruscos de temperatura, tragar aire al mascar goma o chupar caramelos”

“El hipo que dura más de 48 horas puede deberse a una variedad de factores que se pueden agrupar en las siguientes categorías: lesión o irritación a los nervios, trastornos del sistema nervioso central y a trastornos metabólicos y drogas.

“Una causa del hipo prolongado es el daño o la irritación de los nervios vagos o frénicos que asisten al músculo del diafragma. Algunos factores que pueden causar daño o irritación en esos nervios son: un pelo o algo en el oído que toca la membrana del tímpano, un tumor, quiste o bocio en el cuello, reflujo gastroesofágico y dolor de garganta o laringitis.

“Un tumor o una infección en el sistema nervioso central o daños en el sistema nervioso central como resultado de un traumatismo pueden alterar el control normal del cuerpo sobre el reflejo del hipo. Por ejemplo: encefalitis, meningitis, esclerosis múltiple, accidente cerebrovascular, lesión cerebral traumática y tumores.

“El hipo prolongado puede estar desencadenado por: alcoholismo, anestesia, calmantes, diabetes, desequilibrio de electrolitos, enfermedad renal, esteroides y tranquilizantes”.

Probablemente habrás recibido muchos consejos sobre cómo eliminar el hipo y tal vez hasta hayas probado algunos de ellos. Aguantar la respiración y contar hasta 10, sorber agua fría, ponerte azúcar debajo de la lengua, respirar dentro de una bolsa de papel, que alguien te pegue un buen susto cuando menos te lo esperes…

Desde la ciencia, el sitio web del programa televisivo español Saber Vivir señala cómo funcionan 3 de las soluciones más utilizadas para acabar con el hipo común.

“Un susto. Recibir un sobresalto aumenta de golpe la producción de adrenalina que, entre otras funciones, hace que el diafragma se contraiga recobrando su ritmo normal.

Beber agua helada. Debido al cambio brusco de temperatura, este gesto estimula el nervio vago, uno de los implicados en el proceso del hipo, el cual obliga al diafragma a contraerse. Esto hace que se restablezca la respiración y desaparezca el hipo.

Aguantar la respiración. Cuando lo hacemos, aumenta el CO2 en la sangre. Si esto ocurre se activan los nervios responsables de los movimientos del diafragma y se restaura la respiración normal”.

Partiendo de que no son dañinos y muchos de ellos tienen un basamento científico, los expertos no contraindican los trucos caseros. No obstante, advierten que si el hipo se prolongara más de lo habitual en el día o se tornara recurrente, pudiera tratarse de una enfermedad no diagnosticada, por lo que lo oportuno sería consultarse con el médico.

CURIOSO: “A diferencia de otros reflejos (tos, vómito, etc.), este síntoma (el hipo) no sirve como función protectora y no parece que desempeñe ninguna función fisiológica”, así explica la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia según el sitio digital CuidatePlus.