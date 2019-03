Existen personas que aunque quieran, no pueden llorar

Miriam no pudo expresar con lágrimas el dolor que sentía por la muerte de su madre.

“Como cualquier hijo quería llorar porque había perdido a mi mamá, pero por más que lo intentaba, no me salía el llanto. La gente me miraba con asombro, desprecio…Llegué a sentirme frustrada”, cuenta ella.

Pasados unos días, Miriam se consultó con su médico, quien le realizó una biopsia, la cual reveló que padecía el Síndrome de Sjögren (SS), una enfermedad auto inmunitaria.

El sitio web Muyinteresante explica que esta se incluye en el grupo de las enfermedades poco frecuentes y que afecta a las glándulas exocrinas, encargadas de la producción de líquidos y secreciones como la saliva, las lágrimas, el fluido vaginal y las mucosas del aparato respiratorio.

Según la Academia Americana de Médicos de Familia (AAFP), la sequedad severa en los ojos y la boca constituye el síntoma más común en quienes padecen dicho síndrome.

“Los ojos pueden sentirse arenosos y con picazón. Podría tener visión borrosa o ser sensible a la luz intensa (…) La boca podría sentirse como si estuviera llena de algodón. Puede tener problemas para tragar, comer alimentos secos o incluso hablar”, explican los expertos de la AAFP, al tiempo que alertan:

“En casos más graves del síndrome de Sjögren, otras partes de su cuerpo pueden verse afectadas por la sequedad. Estas pueden incluir: la piel; las articulaciones; los pulmones; los riñones; los vasos sanguíneos; los órganos digestivos, y los nervios.

“La sintomatología de sequedad en estas áreas incluyen: piel seca; erupciones cutáneas; tos seca crónica; dolor articular y muscular; fatiga o sentirse muy cansado; sequedad vaginal, y entumecimiento y hormigueo en los brazos y las piernas”.

Una investigación de José Pedro Martínez Larrarte y Yusimí Reyes Pineda, especialistas en Reumatología del Hospital Docente Clínico Quirúrgico "10 de Octubre" de La Habana, revela que “la enfermedad tiene una prevalencia entre un 2 y 5 % en la población general, afectando con preferencia a las mujeres entre la cuarta y sexta décadas de la vida, donde resultan más frecuente los hallazgos relacionados con la disminución de la secreción vaginal y la presencia de síntomas generales”.

Acerca de las causas del síndrome de Sjögren, los médicos no saben exactamente lo que lo origina, no obstante, la mayoría de los estudiosos de esta patología coinciden en que puede desarrollarse en personas que tienen otras enfermedades autoinmunes, como la artritis reumatoide, la enfermedad de Hashimoto o el lupus. Las indagaciones científicas muestran además que los factores genéticos podrían hacer que una persona sea más propensa a manifestar dicha enfermedad.

La bibliografía médica asegura que no existe cura para el síndrome de Sjögren, por lo que el tratamiento se centra en aliviar los síntomas y dependerá de la parte del cuerpo afectada.

“Algunos factores como el cigarro, bebidas alcohólicas, comidas secas y medicamentos anticolinérgicos deben evitarse. Resulta importante la higiene bucal, ingerir líquidos abundantes y sustitutos de la saliva; de igual forma el uso de gafas para evitar la irritación ocular debido al aire, el polvo y la luz, el empleo de humidificadores nocturnos y el uso de lágrimas artificiales son elementales para contrarrestar la xeroftalmía.

“El tratamiento de las enfermedades asociadas al SS debe ser dirigido por el especialista afín con ellas; la presencia de elementos que orienten una evolución tumoral, debe ser valorada por el oncólogo”, proponen en una investigación sobre esta enfermedad, los especialistas cubanos, José Pedro Martínez Larrarte y Yusimí Reyes Pineda.

Aunque actualmente, no existe una cura para el síndrome de Sjögren, la Academia Americana de Médicos de Familia afirma que en la mayoría de los casos, el tratamiento puede ayudar a aliviar los síntomas y prevenir complicaciones. “La gran mayoría de las personas con SS están sanas y no tienen complicaciones graves de la enfermedad”.