Los infortunios de los tacones

Desde hace mucho tiempo los tacones son preferidos por las mujeres para calzar diariamente. Numerosas encuestas revelan que la mayoría creen que usándolos son más femeninas y lucen mejor.

Sin embargo, quienes lo emplean con más frecuencia pueden hallar que las desventajas superan los beneficios.



Se dice que una investigación demostró que este tipo de calzado puede causar un desequilibrio en los pies. Inicialmente existió un fortalecimiento de los músculos alrededor del tobillo, luego de tres años, los zapatos provocaron el predominio de algunos músculos, aumentando el riesgo de esguinces.



Al utilizar un tacón aceptado por los especialistas el pie recibe la carga del peso corporal de manera bastante uniforme. Por el contrario, si excede en la elevación, el peso de la mujer va en mayor proporción a la parte delantera, ocasionando diversos trastornos.



El abuso de tacones desencadenaría afecciones en las rodillas, caderas y hasta en la columna. Otras de las dolencias resultan: dedos en martillo (un dedo del pie se dobla hacia abajo como si fuera una garra), juanetes, lesiones en los tendones, caídas, riesgo de padecer artrosis y artritis de manera prematura, dolor de espalda y muscular.



Para todo problema existe una posible solución. ¿Qué hacer para evitar los trastornos antes mencionados?



Los podólogos recomiendan utilizar tacones menores de tres centímetros y que el ancho abarque todo el talón. El uso de la plataforma con no más de tres centímetros de diferencia entre la parte delantera y la de atrás es una opción en caso de no poder evitar usar zapatos bien altos.



Llegar a casa y ponernos calzados cómodos, así como no caminar largas distancias con los “rascacielos” y sentarnos por un tiempo descalzas a estirar los dedos y tendones, son otras de las acciones que se pueden hacer para aliviar las afecciones.

¿Cuesta tanto sacrificar algún centímetro para así evitar tener incómodos problemas? “Más vale prevenir que curar”.