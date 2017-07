Conjuntivitis, alertas

“La Dirección Provincial de Salud alerta a la población pinareña a observar, con el mayor rigor, las medidas higiénico sanitarias ante el brote de conjuntivas hemorrágicas, que circula en América Latina y nuestro país es proclive al contagio por el constante flujo de visitantes”.

Así inició una información el colega Ramón Brizuela y es cierto que dicha enfermedad es propia de la etapa veraniega por las condiciones climatológicas.



En esta ocasión Se die que tratará sobre la conjuntivitis hemorrágica que no es más que una enfermedad contagiosa caracterizada por hemorragia subconjuntival, inflamación súbita de los párpados y congestión, enrojecimiento y dolor del ojo.



Tiene muchas causas, pero en la mayoría de los casos es el resultado de una infección por un virus o una bacteria o por la reacción a un alérgeno. Independientemente de los síntomas antes mencionados estos pueden emplearse para diagnosticar el tipo de conjuntivitis: viral, bacteriana y alérgica.



La primera puede diagnosticarse con frecuencia de acuerdo a los síntomas, así como por los antecedentes del paciente. Por ejemplo, si la conjuntivitis se presenta con un resfriado común o una infección del aparato respiratorio y si la secreción del ojo es líquida y no espesa, la causa es probablemente un virus.



En caso de la segunda por lo general la puede diagnosticar un profesional de atención médica con base en los síntomas así como los antecedentes del paciente.



Por ejemplo, si la conjuntivitis ocurre al mismo tiempo que una infección del oído y si la secreción del ojo es más espesa que líquida, la causa puede ser una bacteria. El proveedor de atención médica puede obtener una muestra de la secreción del ojo de la conjuntiva, aunque esto no se hace de manera rutinaria, para determinar mediante análisis de laboratorio el tipo de infección y el mejor tratamiento.



La conjuntivitis alérgica puede presentarse cuando los niveles de polen están altos y puede causar una picazón intensa en los ojos del paciente. Este tipo de conjuntivitis ocurre con frecuencia en las personas que presentan otros signos de afecciones alérgicas, como rinitis alérgica primaveral, asma o eccema.



Ante este padecimiento hay que mantener la higiene adecuada: lavarse las manos contantemente y si fuera necesario el rostro, pues las vías de trasmisión son la saliva y el contacto con individuos infestados, ropas y objetos. Visitar al médico es lo más aconsejable en situaciones de esta índole. Cuide su salud para que disfrute del verano.