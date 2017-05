¿Síncope, dices tú?

Su nombre científico es muy raro, pero el vocablo tiene que ver con la pérdida de conciencia momentánea, de manera brusca e inesperada, la cual también implica la detención de la respiración y la paralización del funcionamiento del corazón.

Es por eso que cuando estamos mucho tiempo de pie, hace demasiado calor o simplemente acabamos de realizar ejercicios físicos muy intensos y luego nos sentimos débiles, comenzamos a ver nublado y a tener la piel fría, sufrimos de un desmayo o síncope: esos son algunos de los síntomas.



Otras causas que nos llevaría a padecerlo serían los mareos, las náuseas, la respiración agitada, la debilidad, el dolor de cabeza y el vértigo. No obstante, al desmayarse una persona pudiera además mostrar palidez en su rostro, pérdida del tono muscular y tener la sensación de que los ruidos alrededor se van desvaneciendo en el fondo.



Se trata de un síntoma frecuente en todo tipo de población que no tiene porqué reflejar un trastorno, si bien en algunas ocasiones puede indicar o venir dado por la presencia de patologías coronarias o trastornos metabólicos.



La pérdida de conciencia suele ser corta, casi imperceptible, y durar unos pocos segundos o bien unos minutos. Sin embargo, en condiciones extremas en el que las causas de la pérdida de conciencia son patologías graves, puede reflejar la entrada en coma o incluso culminar con la muerte del paciente.



Es muy común y normal que ocurran desmayos durante el embarazo. En esa etapa de la mujer está dado por los cambios físicos que experimenta en los primeros meses.



Entre las principales razones los especialistas mencionan un simple cambio de ambiente, de posición, problemas con la circulación debido a la presión de los vasos sanguíneos, con el crecimiento del útero o cuando el cerebro no recibe la cantidad de oxígeno suficiente.







¿Pero qué hacer cuando alguien se desmaya?



Se dice que primero se debe restablecer el flujo sanguíneo poniendo a quien sufrió el síncope sobre su espalda y elevarle sus piernas 30 centímetros. También soltar cualquier cinturón, collar o ropa apretada.



Si no hay respiración, realizar reanimación cardiopulmonar y cuando reaccione prestar atención a su estado mental, preguntándole su nombre o edad.



Es preciso suministrarle un vaso con agua y azúcar, y si presenta vómitos voltearlo hacia un lado para que no se ahogue. Estos son los primeros auxilios, después debería ir a consultar a un especialista.



De más está decir que existen varios tipos de síncope, entre ellos el vasovagal que es el más habitual; el cardiaco, considerado el más peligroso dado por las fallas en el ritmo del corazón, y el lipotimia, que se presenta de manera repentina y se caracteriza por algunos síntomas que se suelen percibir como una sensación de un desmayo inminente.