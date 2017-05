¿Padeces apnea del sueño?, averígualo

Existen personas que con frecuencia roncan durante el sueño y además de ello, sufren de manera repetida pausas de respiración, cuya duración puede ser viable.

Tienen mayor importancia médica aquellas que son superiores a los 10 segundos; en ocasiones, pueden alcanzar los 60 o 120 segundos.



El síndrome de apnea-hipopnea del sueño es el más frecuente de los trastornos respiratorios que se producen durante esta actividad.

Actualmente se denomina síndrome de apnea obstructiva del sueño y se debe a la existencia de un colapso total o casi total en el interior de la faringe.



Las apneas suponen un cese transitorio de la respiración y no deben de confundirse con la parada cardiorespiratoria, ya que durante ese proceso el corazón continúa latiendo. Al cesar la respiración, con frecuencia se produce una caída transitoria en los niveles de oxígeno de la sangre.



Existen tres tipos de apnea: obstructiva, central y mixta.



La primera de ellas es provocada por la relajación de los tejidos blandos de la parte posterior de la garganta o por la estrechez de esta, lo cual bloquea el paso del aire. Esto ocasiona fuertes ronquidos, que si se continúan obstruyen completamente la vía y detienen el paso de aire. Es uno de los trastornos del sueño más frecuentes, pero se conoce desde hace solamente unos 30 años.



El segundo ocurre porque el cerebro deja de enviar estímulo respiratorio durante cortos episodios de tiempo, lo que provoca irregularidades en la respiración. Se debe además, a que hay una disfunción de los centros respiratorios. Esta última es menos frecuente y se caracteriza por ausencia de señal respiratoria y de esfuerzo respiratorio.



La tercera es la apnea que habitualmente comienza como central y termina con un componente obstructivo.



No obstante, hay otros factores que pueden incrementar el riesgo de sufrir apnea durante el sueño; entre ellos la obesidad, el hecho de dormir boca arriba o de tener un cuello grande (17 pulgadas o más en los hombres y 16 pulgadas o más en las mujeres). También que algunos niños tengan las amígdalas y vegetaciones adenoideas grandes, entre otros casos.



Según los especialistas en la materia como consecuencias, entre los principales síntomas de este trastorno figuran la somnolencia excesiva durante el día, debido a la mala calidad del sueño, que afecta la capacidad intelectual y al rendimiento; trastornos respiratorios, cardiovasculares y psicológicos e intelectuales, estos últimos desencadenarían dificultades de atención-concentración, depresión nerviosa y disminución de la libido. También son frecuentes continuos cambios en el estado de ánimo, ansiedad, dolor de cabeza (sobre todo por la mañana) e irritabilidad.



Sin embargo, en muchas ocasiones el paciente no es consciente de los episodios de apnea durante la noche, y son los familiares quienes perciben todos los síntomas.



Para hacer un diagnóstico correcto, se lleva a cabo un estudio de sueño. Se realizan registros de flujo del aire, esfuerzo ventilatorio, la oxigenación sanguínea, la frecuencia cardíaca y si es posible, las fases del sueño por las que pasa el paciente.



Además de diagnosticar el trastorno, este estudio permite clasificar la severidad de la apnea según el número de pausas respiratorias, la duración de estas, la desoxigenación que producen y su asociación con la frecuencia cardiaca.



Los cambios del estilo de vida pueden aliviar los síntomas en personas con apnea del sueño suave, como evitar el alcohol o los somníferos antes de acostarse, impedir dormir boca arriba y bajar el exceso de peso. También pudieran incluir en casos necesarios dispositivos bucales, cirugía y aparatos para la respiración.