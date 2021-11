La sostenibilidad del programa de reanimación de barrios y comunidades no dependerá de los recursos que en ello se inviertan, sino de lo profundo que sea el diagnóstico y cómo accionen las instituciones implicadas para lograr la transformación deseada, en consonancia con los intereses y potencialidades de los residentes en cada demarcación.

CPA 26 DE JULIO

Aunque es un entorno rural, pertenece al consejo popular urbano de Mantua. Más de 200 viviendas están enclavadas en el asentamiento, uno de los dos seleccionados por la Asamblea Municipal del Poder Popular en el territorio para reanimar en el presente año.

Al recorrer el área, Niurka Rodríguez Hernández, vicegobernadora de Pinar del Río, señaló que se precisa la participación popular, no solo en jornadas de trabajos voluntarios sino día a día, identificados con cuanto se haga, para que responda a lo que realmente necesitan. Llamó a profundizar el diagnóstico y enfocar estrategias para solucionar problemas existentes.

Lomberto Camejo Miranda, delegado de la circunscripción, explicó que en el orden social son el alcoholismo y el desempleo los problemas de mayor incidencia. Asimismo, que el abasto de agua es una de las insatisfacciones que genera mayor número de reclamos y que la población se muestra muy complacida con el mantenimiento que están dando a la conductora y la ampliación del servicio hacia casas que no lo recibían.

Como parte de las obras que ejecutarán construirán una cisterna colectiva, para poder disponer de un reservorio que beneficie a la comunidad dado lo espaciado de los actuales ciclos de distribución.

Residentes en el área expresaron que desean contar con ofertas gastronómicas dirigidas especialmente a los niños y espacios donde los adultos mayores puedan realizar actividades de acuerdo con sus intereses.

En intercambio con representantes de diferentes organizaciones en la demarcación, Miosotis Alonso Prieto, directora provincial de Trabajo y Seguridad Social, señaló la importancia de buscar en las oportunidades que ofrece el sector no estatal alternativas que permitan generar empleos y satisfacer necesidades de los pobladores.

5 DE SEPTIEMBRE

Rubén Ramos Moreno, gobernador de Pinar del Río, dialogó con los residentes del reparto 5 de Septiembre y explicó el alcance de las acciones que ejecutará el sector estatal, pero insistió en la necesidad de que ellos se involucren y aporten de acuerdo con sus intereses.

La reparación de viviendas, mejoramiento de los viales y abasto de agua son prioridades para esta comunidad, más conocida como “El Mayka”, en el consejo popular Carlos Manuel de Céspedes de la ciudad de Pinar del Río.

En intercambio con los moradores, Rubén Ramos Moreno, gobernador de la provincia, les explicó que es un proceso gradual porque no se pueden ejecutar todas las acciones de forma simultánea y que también hay situaciones para las cuales no hay solución en este momento, dada la inexistencia de recursos necesarios.

Sobre este aspecto, especificó que la impermeabilización de las cubiertas de las viviendas biplantas ubicadas en la zona no será posible; argumentó que desde hace dos años la provincia no cuenta con los medios para realizarla, no obstante, solicitaron a los constructores que ofrezcan alternativas para al menos mitigar las filtraciones en dichos inmuebles.

La construcción de aceras y contenes es esencial para lograr la urbanización y mejorar el entorno.

Ya están en reparación algunas de estas casas que presentan problemas en pisos, instalaciones hidráulicas, eléctricas y acabado en sentido general; pero se impone un recordatorio de la importancia de velar por la calidad en el proceso constructivo de las inversiones, porque no hacerlo a la larga requiere destinar capital humano y material para subsanar esos errores.

La supresión de salideros es una de las prioridades, pues incidirá en una distribución de agua más eficiente en la zona. Hacia lo interno de las viviendas es responsabilidad de los propietarios, pero no hacerlo limitaría el impacto positivo que podría conseguirse al eliminar los de la red principal y es imprescindible antes de reparar los viales.

Al dialogar sobre este aspecto con los pobladores, el gobernador explicó que se mejorará el acceso principal al reparto, pero no es posible asfaltar todas las calles, dado por el poco respaldo que tiene esa actividad en el plan de la economía.

Para el año la provincia solo cuenta con 20 000 toneladas de asfalto, que cubre una superficie de 20 kilómetros, muy por debajo de las necesidades que existen en el territorio.

Recalcó la importancia de que la población sea protagonista, son ellos quienes deben decidir cómo quieren transformar el barrio y participar en las acciones que se ejecutan; lo que tributa, además, a la posterior conservación de las obras, porque quien aporta y se involucra defenderá la permanencia de su esfuerzo.

La construcción de aceras y contenes está prevista y ya comenzó a realizarse, pero por el poco tiempo que queda del presente año la reanimación del reparto 5 de Septiembre no concluirá antes del 31 de diciembre, pero proseguirá en el 2022.

Durante el recorrido, Ramos Moreno insistió en el enfrentamiento a las ilegalidades asociadas a la vivienda. Otros aspectos que señaló estuvieron relacionados con el mejoramiento de las áreas verdes y la higiene, que son responsabilidad de los residentes.

DESDE ADENTRO

Transformar y reanimar los barrios dependerá de lo que se involucren los moradores de cada comunidad.

La transformación dependerá no solo de acciones constructivas, sino de la voluntad de quienes allí viven de que el entorno sea más acogedor y en consonancia con sus expectativas.

Soluciones propias, a partir de las necesidades y deseos de cada comunidad, aterrizadas a las posibilidades reales, es la esencia del programa de reanimación de los barrios. Más allá de mejorar la infraestructura, la apuesta es por encontrar medios de que el progreso se enraíce en estos asentamientos, teniendo en cuenta la idiosincrasia de los pobladores.