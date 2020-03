«El ajedrez me ha traído muchas alegrías»

Lisandra integrará el equipo Cuba que participará en la Olimpiada Mundial de Ajedrez a celebrarse en Rusia este año. / Foto de David Llada

A propósito del Día Internacional de la Mujer, Guerrillero dialogó con una pinareña que es motivo de orgullo para sus coterráneos: la Gran Maestra Lisandra Ordaz Valdés, nueva campeona femenina del ajedrez cubano.

En casa de la trebejista Lisandra Ordaz conservan una fotografía de hace aproximadamente 20 años y otra reciente, ambas tomadas en un mismo sitio, la terraza del entrenador José Antonio Colls.

La primera alude a una de esas tardes en que el maestro consolareño se afanaba en despertar en sus pupilos la pasión por el ajedrez.

En derredor de una mesa están situados él y sus alumnos, entre los que sobresale una niña delgada de piel blanca y cabello castaño oscuro. La segunda imagen muestra la misma mesa y al chino Colls que sostiene firme la mano de su antigua estudiante.

Lisy lo ha hecho vibrar de emoción en muchas ocasiones como esas veces que se coronó campeona nacional en los Juegos Escolares o cuando mereció junto a sus compañeras del equipo cubano de ajedrez el cuarto lugar de la Olimpiada Mundial de Khanty Mansiken 2010, donde defendió el primer tablero. También lo enorgulleció al ser nombrada en el 2011 Gran Maestra de Ajedrez, título que solo ostentan nueve compatriotas y tras rebasar en el 2018 los 2400 puntos de coeficiente Elo que le permitieron convertirse en la única cubana reconocida como Maestro Internacional Absoluto o sin distinción de sexo.

«Ya hice por esta niña cuanto pude, le enseñé todo lo que sabía y es hora de que otros la ayuden a crecer como ajedrecista», comunicó Colls en aquel tiempo a Rubén, el padre de Lisandra, y aseguró que había una plaza en la Escuela de Iniciación Deportiva (Eide) disponible para su hija.

La familia dudó al principio y olvidó por un tiempo aquella idea alocada; pero el maestro se apareció a los pocos días en la casa de los Ordaz-Valdés con el comisionado provincial de ajedrez para insistir en su propuesta. Veía luz y talento en aquella muchachita.

«No todos los educadores son capaces de tanta entrega como la de mi primer entrenador. Trabajaba duro con nosotros, se preocupaba cuando alguien faltaba al entrenamiento y arrancaba en una guagua rumbo a la cabecera provincial con 10 o 12 niños bajo su responsabilidad, para que conociéramos el rigor de una competencia y observáramos de cerca otros estilos de juego.

Junto a su primer entrenador

«También siento mucha gratitud por José Manuel Cruz y Walter Arencibia, continuadores en mi formación hasta el alto rendimiento, quienes depositaron muchas enseñanzas en mí, pero también valores humanos que me ayudaron a crecer como persona», refiere Lisandra desde la sala de su casa en la calle Ormani Arenado (Rosario) en la ciudad Pinar del Río.

Está sentada en un sofá, al lado de un peluche grandote, y de vez en cuando la asalta una tos persistente. Aún con el cuerpo indispuesto por la gripe, consintió en ofrecernos esta entrevista.

Más adelante conversamos acerca de sus primeros 13 años de vida en Consolación del Sur y de las travesuras protagonizadas junto a su hermano mayor, Harold, con quien se iba de pesca, trepaba a los árboles de mamoncillos y jugaba a la pelota o al tenis de mesa.

«A él debo en gran medida mi espíritu deportivo», confiesa. «Fui una niña feliz. Teníamos dinámicas muy lindas en casa, salíamos en familia los fines de semana y mis padres incentivaban mi creatividad. Solía asistir a talleres de danza, bailaba ula ula y una vez hasta gané un torneo de chinata en la escuela», sonríe divertida.

Luego descubrió el juego ciencia y empezó a gustarle también la rutina de estar cinco, seis horas concentrada frente a un tablero, volcada en el diseño de estrategias propias y en el estudio de un deporte en constante evolución.

«El ajedrecista es un investigador por excelencia», afirma. «Se trata de una carrera que nunca acaba. Lo que ayer era bueno ya hoy no lo es tanto y así... ».

¿Qué se sintió ganar el reciente Campeonato Nacional Femenino de Ajedrez tras seis años de no presentarte en este evento?

«Era algo que me debía, que le debía a mi familia y a todas las personas que han creído en mí. Justo al final, cuando hice tablas con Maritza Arribas y firmé la planilla, mis deseos eran llorar, pero llorar de alegría por lo que había logrado y me tuve que contener...».

El resto del tiempo que no estás entrenando, ¿cómo llega el ajedrez a tu cabeza?

«Los ajedrecistas tenemos nuestros hobbies, como toda persona, pero siempre hay algo en el día a día que te hace pensar en tu deporte. A veces estoy platicando con mis papás y me viene una idea de algo que estudié; entonces la apunto para no olvidarla. Otras veces descubro la escena de una partida en una película y es una sorpresa. El ajedrez no lo es todo, pero me ha traído muchas alegrías».

¿Cómo cuáles?

«Una de ellas fue conocer a mi esposo, Orlando Adán Sosa Montejo, Maestro Fide retirado del ajedrez activo, ingeniero en Sistemas de Informatización y doctor en Ciencias Educativas.

«Nos vimos por vez primera en un evento realizado en su país, México, y fue un flechazo total. Empezamos un romance lindo pero difícil, porque ambos éramos muy jóvenes y mediaba una distancia enorme. En aquel tiempo ni pensar en Facebook o whatsapp, solo teníamos el correo y las llamadas telefónicas, pero nuestro amor supo sortear todas las dificultades.

«Recuerdo que su primera visita a Cuba coincidió con los famosos ciclones que pasaron juntos: Gustav e Ike. El segundo lo agarró en la casa. Hubo desde el principio una química increíble con mi familia que lo adoptó como a un hijo más. Igual me ha sucedido con su familia allá en Campeche.

«Él ha sido y es alguien muy importante en mi carrera deportiva. Disfruta el acompañarme a los torneos y con su sonrisa y su actitud positiva me ayuda a sobrellevar el estrés competitivo. No sé cómo lo consigue pero tiene ese don».

Esta pareja ha encontrado asideros y caminos para transitar juntos, como su afiliación a la Legión 501, un grupo de fans del universo de Star Wars (La Guerra de las Galaxias), que realiza campañas altruistas por todo México con la premisa de llevar alegría a aquellos que más lo necesitan.

El servicio y la entrega incondicional a las personas son rasgos que definen a esta Gran Maestra. Una vez presencié una simultánea suya con unos pequeños durante un evento de las Brigadas Técnicas Juveniles en Pinar del Río y se veía como pez en el agua en medio de aquellos infantes.

«Amo a los niños y siempre que me convocan a compartir con ellos doy el paso al frente. Hace un tiempo iniciamos un proyecto de conjunto con el Inder, consistente en realizar simultáneas en diferentes municipios de la provincia para incentivar el interés por el ajedrez desde edades tempranas. Me gustaría retomarlo en el futuro y hacer énfasis en el público femenino infantil, para que cada vez más niñas se enamoren de este deporte».