Culmina mañana primera etapa de vacunación antipolio

Culmina mañana primera etapa de vacunación antipolioComo parte de la 59 Campaña Nacional de Vacunación Antipoliomielítica, más de 25 000 niños pinareños recibirán la dosis oral en dos etapas, proceder que ha protegido a la población en Cuba desde que en 1962 se suministrara por vez primera.

La fase inicial tiene lugar desde el pasado dos de marzo y se extiende hasta mañana día siete, la cual agrupa aproximadamente a 18 000 infantes entre un mes de nacidos y los dos años, 11 meses y 29 días.

Mientras, la segunda etapa se desarrollará del 27 de abril al dos de mayo, en este caso serán reactivadas las dosis a los ya vacunados de conjunto con otros 6 900 pequeños de nueve años, 11 meses y 29 días de nacidos.

Según la doctora Miriam Caridad Luis Martínez, jefa del Programa de Inmunización en la provincia Pinar del Río, no se administrará agua media hora antes y media hora después de la vacunación y no serán suministradas las gotas si el menor está inmunodeprimido, posee 38 grados o más de temperatura, tuviera vómitos o diarrea. En caso de manifestar alguno de estos síntomas, existe una semana de recuperación como alternativa para no dejar ningún niño sin vacunar.

El objetivo principal de la aplicación de las gotas vía oral es garantizar la inmunización de los que la reciben contra la poliomielitis, enfermedad viral contagiosa, la cual si llegara a su estado grave provocaría lesiones a los nervios, parálisis, dificultad para respirar y en el caso más lamentable, el fallecimiento.

Esta vacuna forma parte de las 12 que se aplican en el país como parte del Sistema Nacional de Inmunización, para prevenir 13 enfermedades, de las que seis fueron totalmente eliminadas: rubiola, sarampión, difteria, tosferina, poliomielitis y la parotiditis.