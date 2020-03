S.O.S infancia

Ana mira a la cámara provocativa y dibuja con sus labios pintados, forma de un beso que regala al receptor o receptores de este video suyo. Ha coloreado un lunar cerca de su boca. El pelo suelto y muy lacio le cae sobre los hombros. Se contonea al ritmo de una canción del momento que dice algo así: Si tú me llama’, no’ vamo’ pa’ tu casa/ Nos quedamo’ en la cama, sin piyama, sin piyama./ Si tú me llama, no’ vamos pa’ tu casa/ Fumamo’ marihuana, sin piyama, sin piyama...

Lleva una blusa pequeña que deja al descubierto su ombligo y minishorts por donde asoma su desnudez. Sobre la pista original, reproducida por una bocina portátil, dobla divertida a las intérpretes Becky G y Natti Natasha. Termina su baile en una pose sensual y se acerca a verificar la calidad de la grabación.

-¿Cómo quedé, mamá?, le pregunta a su camarógrafa personal.

-Perfecta, mi princesa, le responde la madre llena de orgullo y minutos después sale por el barrio, celular en mano, para que los vecinos le confirmen lo linda y ocurrente que se ve la niña. Ana solamente tiene 10 años.

El video puede parecer hasta gracioso y la gente desbordarse en elogios y asombrarse ante la habilidad de la muchachita sin percibir el daño que le ocasionan. Su propia madre, al grabar y socializar el material, incurre en una forma de violencia que reproduce lógicas machistas ancestrales, donde el cuerpo de la mujer es visto como un objeto destinado a gustar y a dar placer.

En estos esteriotipos sexualizados que se estimulan desde tempranas edades, el infante encuentra acomodo y a ellos recurrirá una y otra vez en busca de aceptación, de gratificación y de que se le tome en cuenta.

¿Cuántas veces hemos escuchado como naturales las siguientes expresiones?: «¿A ver, nené, cuántas novias tú tienes?». «¿Qué le vas a hacer a las niñas cuando seas grande?». «¡Ay qué linda, si parece una mujercita!...».

Estas frases aparentemente ingenuas, legitiman un fenómeno conocido como hipersexualización de las niñas y los niños. Es prácticamente invisible, lo reproducimos en nuestras prácticas cotidianas, lo naturalizan los medios de comunicación y las redes sociales, pero no es normal.

«Un día, hace varios años, venía con una de mis hijas por la calle y alguien me abordó: 'Esta es la novia de fulanito', señaló a mi niña.

'Ella todavía no tiene novio, ¿usted no la ve en su coche?', atiné a responder», cuenta Yolanda Molina, una colega periodista.

«Los adultos tendemos a trazar proyectos de vida para las personas desde que son bebés. Se preconfiguran patrones donde la felicidad estriba en tener pareja y él éxito personal depende en gran medida de la apariencia física. A pesar de las conquistas alcanzadas por las féminas en una sociedad como la nuestra, persiste la concepción de que la mujer triunfadora es aquella que consigue mantener un matrimonio y tener descendencia», prosigue.

«Tanto la maternidad como el matrimonio deben ser una elección. A los hijos hay que criarlos sanos y libres, libres para elegir sobre cuestiones como estas.

«A las niñas hay que enseñarles que la feminidad tiene cientos de formas de expresión, no solamente relacionadas con el atractivo sexual o con que alguien les diga por la calle: 'Qué buena tú estás'. Desarrollar sus vidas, pendientes de las miradas de los otros, terminará por afectar su autoestima.

«Pienso que los varones son igualmente víctimas de la hipersexualización cuando se les incita desde chiquitos a tener varias parejas, o a no llorar en público, porque 'los machos no lloran´», afirma Yolanda.

CONSUMISMO Y EROTIZACIÓN PREMATURA

Los medios de comunicación masiva bombardean diariamente a sus audiencias con esteriotipos de belleza y contenidos superficiales que inciden sobre la cosmovisión del público infantil, al transmitirles una erotización prematura para la que no están preparados física ni mentalmente.

Ni siquiera los materiales audiovisuales concebidos para los niños consiguen librarse de tales rezagos. Un ejemplo son las princesas de Disney: todas bellas, destinadas al lujo y al amor de un candoroso príncipe.

Uno de los juguetes más populares entre las niñas, bastante costoso para el bolsillo por cierto, son las Barbies, de senos pronunciados, pelo estilizado, maquillaje en el rostro y accesorios propios de una mujer adulta tales como zapatos de tacón, aretes y faldas cortas.

En el afán de parecerse a sus muñecas y conseguir de este modo la aceptación de sus compañeros de estudio y de la sociedad en su conjunto, muchas niñas libran batallas con sus propios cuerpos, desarrollan complejos y sufren depresión.

«Ello puede traer aparejados desórdenes psicológicos y alimenticios como la bulimia y la anorexia, dos enfermedades cada vez más recurrentes entre los adolescentes. Es pernicioso que la vida de una persona, sin importar su edad, gire en torno a algo de naturaleza objetual como las uñas de silicona, la queratina del pelo o los jeans desteñidos que ya hay que sustituir. Son cosas que en un final no determinan tus valores, tu capacidad de trabajo y tu calidad como ser humano», sostiene la psicóloga Geidy Díaz Crespo.

«Se trata de un problema de consumismo», asevera el fotógrafo Alejandro Rosales, quien dirige un negocio de fotografía nombrado Luces Estudio. «Aquí vienen a retratarse quinceañeras influenciadas por las modas del momento. Se vuelven locas si les haces los dos moños de Karol G*, las trenzas de la Kardashian**, si les pones las gafitas de Bad Bunny*** o los tenis Fila de los reguetoneros. Es una seudocultura movida por el dinero, que desafortunadamente gana terreno, cada vez más, en las preferencias de los jóvenes y adolescentes», agrega.

«Es común que las madres acompañen a sus niñas al estudio y algunas nos han llegado a preguntar incluso si contamos con disfraces de esos sexys de enfermera, conejita o policía. Siempre nos sorprende escuchar solicitudes de este tipo, entonces nos les tiramos por la parte de que no, de que eso está cheo, de que 'eso no se usa, mamá´...con mucho tacto, porque el fin de nuestro servicio es complacer al cliente.

«He visto álbumes realizados por otros profesionales donde lo mismo te encuentras una chica acostada en un sofá con una boquilla de cigarro en la boca tipo años 20, que a otra con tacones de aguja y medias de malla, enredada como una serpiente en un tubo cromado. El uso de esos símbolos es totalmente inadecuado. Una niña no debería fumar ni posar medio desnuda como una bailarina gogó****», concluye Alejandro.

EXPRESIONES DE UNA SOCIEDAD HIPERSEXUALIZADA

Un sondeo de opinión permitió a este equipo de prensa, conocer cómo perciben algunos pinareños el fenómeno de la hipersexualización de la niñez. Esto nos contaron:

«Entiendo que las niñas tienen que disfrutar el ser niñas. La mía, por ejemplo, posee algunas batas que mi esposo y yo le hemos comprado, porque nos gusta que Angélica vista acorde a su edad, pero el año pasado no hubo Dios que la hiciera ponerse una para la fiesta de fin de curso de la escuela. Quiso ir con jeans y una blusita corta para estar a tono con sus amiguitas, porque de lo contrario, le iban a decir chea. Tampoco voy a obligar a mi hija a usar una ropa con la que no se sienta bien». (Rosalía).

«Las pasadas vacaciones planificamos un viaje a la playa y como a la niña se le había quedado chiquita la trusa, salí a buscarle una por todas las tiendas de Pinar, sin éxito. Finalmente tuve que morir con la gente que trae ropa de afuera. Hallamos un bikini de su talla, muy erotizado, por cierto, pero no nos quedó de otra que pagarlo. El problema se repite cuando salgo a comprarle ropa y calzado. Es un dolor de cabeza, porque en ningún establecimiento del Estado, y tampoco en los puestos particulares, se encuentran modelos pensados para el público infantil, o sí, pero en su diseño parecen prendas de adulto». (Mayelín)

«A los 16 años todavía no había tenido mi primera relación romántica. Siempre fui dedicada a los estudios y tener pareja me daba igual, pero empecé a sentir presión de parte de mis amigos del aula. Por si fuera poco, mis propios familiares me caían con la cantaleta: '¿Y cuándo vas a tener novio?'. 'Tu prima es menor que tú y ya nos presentó al de ella'. Todos a mi alrededor parecían insistir en lo mismo, menos mi mamá, que me aconsejaba esperar por el indicado. No la escuché, así que un día comencé a aceptar el coqueteo de un amigo del pre por el que no sentía atracción. Al sexo me aventuré también sin ganas. Dos años estuve con ese muchacho, pero al final la relación fracasó. Me estaba engañando a mí misma y lo lastimaba a él.

«Estuve un par de años sola, hasta que encontré el amor en otro hombre y me prometí que jamás desperdiciaría el tiempo precioso de mi vida por estar a tono con lo que la gente espera de mí». (Merlyn).

«A veces los adolescentes pueden ser muy crueles. En mi aula hay una muchachita religiosa que usa la saya larga y la mayoría de los estudiantes se burlan de ella. También acostumbramos a separarnos en subgrupos según nuestros intereses comunes. El tener o no celular, por ejemplo, puede determinar que encajes o no en determinado círculo de amistades». (Adriana).

ESCUELAS VERSUS BANALIDAD

Jorge Alejandro González García, director del seminternado Pablo de la Torriente Brau, reflexiona sobre el papel de la educación en un contexto en el cual resulta harto difícil hacer frente a la hipersexualización, que es omnipresente y todo lo abraza.

«Me alarma toparme con un estudiante en las redes sociales. '¿Qué hace un niñito con un perfil en Facebook?’, me pregunto entonces.

‘¿Cómo incide ese mundo de influencias en su pequeña cabeza?'. '¿Será que puede discernir entre lo bueno y lo malo con tan poca experiencia de vida? '.

«Desde nuestro radio de acción, procuramos incentivar el uso de las tecnologías en función del proceso docente educativo. Insistimos para que los alumnos copien el paquete Educa, de Cinesoft, en el cual hay aplicaciones didácticas para tabletas y celulares entre las que destacan los Cuadernos Martianos y las Obras Completas de José Martí. También se han diseñado softwares educativos que responden a las diferentes asignaturas.

«Aun cuando ponemos todas estas herramientas en sus manos, muchos educandos prefieren las aplicaciones y los videojuegos foráneos, que les asignan puntos por robar vidas o por disparar contra determinados blancos. Es triste que palabras como ´matar y robar´ se naturalicen entre los muchachos.

«La familia tiene el reto de controlar los productos culturales que consume su hijo, el manejo que hace de la tecnología, la música que escucha y los hábitos que desarrolla. Ello ha de hacerse de un modo sutil, sin imponer o sobreproteger.

«Nuestros planes curriculares permiten darle salida a los temas más impensados y a cuestiones como esta de la hipersexualización de la niñez, los que deberían debatirse hoy en las aulas. Igualmente es necesario potenciar las escuelas de padres y el asesoramiento de los mismos por parte de especialistas.

«A los profesores les exigimos que sean guía y ejemplo para sus alumnos. Se nos ha dado el caso de algunos muy jóvenes, que desatienden el trabajo porque están más pendientes de sus celulares, que de los niños. Eso no puede pasar», acierta el director.

LIBERACIÓN

Salvar el espíritu de los niños de la banalidad; despojar sus mentes de prejuicios, estereotipos y cadenas patriarcales y darle rienda suelta a su espontaneidad, es una misión de la escuela, pero, en primer lugar, de la familia.

Los infantes aprenden más de las acciones y la proyección de sus padres que de las palabras y consejos que estos les transmiten. Si mientes en casa, si tienes predisposición a la violencia, si hablas mal de tus compañeros de trabajo, si maltratas a tus padres ancianos, es muy probable que tu hijo termine por imitar esos comportamientos.

Dedicarles tiempo de calidad, resulta vital para su formación. Los adultos no han de escatimar cosas tan sencillas como cantarles una canción de ese patrimonio riquísimo de música infantil que atesoramos los cubanos, tirarse en el suelo a armar con ellos un rompecabezas, mostrarles cuán divertida es la lectura, responder a sus innumerables preguntas, insertarlos en actividades creativas como talleres de arte que disparen su imaginación y talento, escucharles las preocupaciones y los miedos y regalarles amor, más que cosas materiales; porque el amor es la mayor expresión de libertad con que contamos los seres humanos.