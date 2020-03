Premio a una memoria viva

Foto: Jaliosky Ajete Rabeiro

Para el destacado académico Jesús Guanche, el proyecto Casa Cultural Asheda, según la lengua yoruba, se resume en el uso inteligente de la creación. Su líder, Enrique Machín, insiste en que lo fundamental es el vínculo con la comunidad y facilitar el conocimiento de la cultura pinareña.

El pasado año, el instituto cubano de investigación cultural Juan Marinello le otorgó el premio Memoria Viva en la categoría de Personalidad, lo que lo convierte en el primero de la ciudad en recibirlo en ese apartado y el más joven del país que lo ostenta.

Basta una simple conversación con Machín para deducir las razones por las que recibió tal distinción. Sus investigaciones, sus conocimientos y aportes a la cultura cubana y una forma de decir propia dentro de las prácticas religiosas lo avalan con creces.

En la cocina de su casa accedió a conversar con este equipo de Guerrillero, que llegó en busca de una entrevista y salió con una clase magistral de historia, cubanía e identidad.

Hace dos años que el tema de la cultura cubana es una vinculante en la universidad de Barcelona. Machín se encarga de impartir una asignatura que paraliza a la institución.

«La universidad entera asiste a esa conferencia, estudiantes y profesores. Das un tema y ellos preguntan. Es muy interesante el tratamiento que se le da. Ya se hacen festivales de cultura cubana, se fusionan muchos elementos del África con los cubanos. Es otro ajiaco, esta vez multidimensional. Ese es el trabajo que hago con la cultura tradicional que lo encierra todo, desde la culinaria hasta cómo se fabrica un tambor yuka, y es por eso que me dan el premio».

Es la cultura popular tradicional pinareña lo que teje el hilo de la conversación. Entre anécdotas y curiosos pasajes de la historia local pasan casi dos horas, solo interrumpidas por el ir y venir de quienes tienen en Asheda un hogar.

«Siempre hablo de la cultura vueltabajera. Desde un punto de vista estratégico, político y administrativo, hubo que dividir la provincia.

Eso está bien, pero hay dos elementos que nunca se van a poder dividir: historia y cultura. Recuerdo que estuve en Bahía Honda en un evento y la gente decía ‘me acosté hoy pinareño y amanecí artemiseño’ y les recordaba que lo importante es no perder las raíces.

Somos vueltabajeros, de hecho, nos hicieron la propuesta de crear un festival. Mira, el ‘Nosotros’ se asemeja a una feria del libro ampliada. Si no llegas a las comunidades no tienes festival.

«Al Festival del Caribe, del cual soy parte del grupo de investigación, vienen respetables doctoras de universidades estadounidenses y presentan trabajos de cultura cubana, que si pasan por ese filtro se publican. Tengo más de 200 tesis que me envían de estudios sobre Cuba y ¿nosotros qué?, ¿dónde está la proyección nuestra?

«Cuando voy a los eventos, digo que soy de un lugar donde somos iguales pero diferentes. Culturalmente, los pinareños no tenemos que ver nada con otra provincia del país. Somos netamente congos, lo demás son elementos extranjerizantes del folclor pinareño.

«Fíjate que quedamos aislados a la extrema izquierda de la capital y fuimos creando una cultura propia. Por eso contamos con un Guajiro Natural; un tambor yuka, el único del mundo; el kinfuiti; el cafetal El Carmelo, y estoy faja’o con la gente de Patrimonio para poner una tarja allí, por la importancia que tuvo, pues era el centro del contrabando de esclavos en el occidente de Cuba».

Habla un simple maestro de primaria como Pedro García Valdés que en 1924 demostró que en este extremo occidental hubo siboneyes y taínos también.

Cuenta sobre la cimarronería nuestra que fue nómada y del palenque de la negra Fanía, causante de que casi no existan Los Malagones, pues Juan Socarrás, padre de Leandro Malagón, fue herido y por poco muere en el asalto a ese palenque; de cuando entraron los mambises a la ciudad y José González Curbelo, fundador de Los Caballeros de la Luz, presentó una palma al pueblo en honor a la sangre derramada y que esa palma fue plantada y custodiada, entre tantas mujeres por la nieta de Isabel Rubio, en el lugar que hoy se reconoce como el insigne Parque de la Independencia.

Así continúan los pasajes de la historia local que no salen en los libros, pero que afortunadamente están recogidos en investigaciones que tratan de rescatar el origen de la identidad vueltabajera.

VETERINARIA, MEDICINA, RELIGIÓN

En la religión se inició cuando tenía 10 años, y aunque asegura que su familia materna es atea, de su abuela paterna heredó todo lo necesario para convertirse en el sacerdote que es hoy.

Pero sus estudios no quedaron en la parte religiosa, se graduó de Zootecnia y Veterinaria, luego hizo Medicina y en el ‘95 «Álvarez Cambra dio un curso de Ortopedia y Traumatología, me metí y fui el primer expediente. Todo eso me ha servido aunque nunca lo trabajé. Lo aprendido me facilitó el camino, ya que los signos de Ifá tienen un animal, una parte del cuerpo, una o varias plantas. Después, cuando me hice babalawo pasé a trabajar en Cultura como promotor del consejo popular Carlos Manuel y mientras tanto participaba en cuanto evento se hiciera en Cuba: Casa de África, Casa del Caribe...».

UNA LETRA PARA EL MUNDO

Era evidente hablar de la letra del año, pues por vez primera en la ceremonia hubo un sacerdote pinareño, Juan Carlos Gil Blanco, y también por primera vez uno en la conferencia de prensa para anunciarla a Cuba y al mundo, ese papel le tocó a Machín.

«Eso significa que hay razones por las que mirar para Pinar del Río. El trabajo ha sido grandioso y la gente lo está aplaudiendo. Buscamos las cosas que se han perdido en el camino y voy preparando a los muchachos nuevos.

«Este año se sacó un signo excelente, la contradicción está en la proyección social. Este es un signo que habla de diálogo: político, social, comunal; de apoyo al liderazgo comunal. A partir de ahí la Letra no es más que una serie de consejos que ofrecen los sacerdotes, un balance sociocultural, político y económico en función de predicciones que realizan».

¿MARGINACIÓN RELIGIOSA?

«En Cuba existe hoy una plataforma interreligiosa, todas las variantes religiosas cubanas están ahí. La preside un santero, Enrique Alemán Gutiérrez, líder del proyecto Quisicuaba e integrante de la Asamblea Nacional. La visión de marginal está en la mentalidad.

«Tengo aquí muchachos con séptimo grado, pero no se pueden acostar si no leen. El estímulo a estudiar es fundamental. Hay un problema grave: en ocasiones el mayor racista es el que se cree víctima, y pasa así con la marginación.

«Nuestra religión es una filosofía, una forma de vida, el principio de ‘iwa pelé’, o sea, el buen carácter, la buena forma».