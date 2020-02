Los chicos y chicas relámpagos de La Palma

Linieros de la Empresa Eléctrica La Palma destacan por su trabajo en la eliminación de zonas de bajo voltaje. / Fotos: Santiago Morejón Echevarría.

Mientras aquí abajo, en la tierra, jornadas atrás los humanos nos protegíamos del frío con abrigos, bufandas, gorros y guantes, ellos andaban colgados prácticamente de las nubes en desafío frontal a esa fuerza generosa y a la vez terrible que es la electricidad.

Ese día le tocó a Noidán subir al poste a revisar el funcionamiento de un transformador; Yasmany y Abel se encargaron de la poda de los árboles que afectaban la línea; Santiago estaba a cargo de la transportación de sus compañeros, y Yoanis, cual centinela, alerta, velaba por la seguridad de los muchachos y la calidad del trabajo.

A la par de estos, otro equipo de linieros laboraba a unos 30 kilómetros del pueblo de La Palma, en la localidad de Santos Cruz, en el mantenimiento de un tramo del tendido para mejorar el voltaje a las viviendas del lugar.

En el camino encontramos a Edel, lector-cobrador, quien desde hace 10 años se encarga de esa labor en las casas ubicadas en las comunidades de La Mulata, Maguelles, Las Cejas, El Sitio y La Jagua.

Al llegar a la unidad empresarial de base (UEB) La Palma hallamos a Danys junto a su equipo de trabajo del área comercial que laboraba en la facturación, la atención a las quejas de consumo, la fiscalización del fraude y otros servicios que le competen y a unos pocos pasos, al director de la UEB en contacto operativo con su consejo de dirección, donde predominan los jóvenes, esos que guiados por los de mayor experiencia resultan una fuerza incontenible.

LA PALMA, PRIMER LUGAR EN LOS SERVICIOS ELÉCTRICOS

Los trabajadores de la Empresa Eléctrica de La Palma ostentan la condición de Vanguardia Nacional.

Desde hace cuatro años, los obreros eléctricos del territorio palmero obtienen el primer lugar en la emulación de esta Empresa a nivel provincial.

La no ocurrencia de accidentes laborales, la eliminación de más de 20 zonas de bajo voltaje, la instalación de 12 paneles solares más en casas aisladas (imposibles de electrificar por la vía convencional) y el cambio de 30 postes primarios y 236 secundarios, 12 divisiones de circuito, 285 contadores de energía, 141 voltajes y 209 acometidas destacan entre los resultados meritorios de la UEB durante el 2019.

Su director, Héctor Oramas Sánchez, considera que por la repercusión positiva en la población, el mejoramiento de los servicios en lugares con dificultades de tensión eléctrica resultó el logro mayor.

«Las acciones técnicas que realizamos en esas 23 zonas de bajo voltaje beneficiaron a más de 3 500 personas, las cuales muestran satisfacción. Conocemos de la existencia de otros sitios con este problema, pero no nos es posible erradicarlos todos a la vez, sino que nos ajustamos al plan de la economía de cada año».

A criterio del directivo, la obtención de resultados relevantes respondió en lo fundamental a la laboriosidad, disciplina y unidad del colectivo.

EL ÉXITO TIENE ROSTROS

Hubo quienes destacaron en su desempeño laboral. Entre ellos, Yoanis Padrón Guerra, con casi dos décadas de experiencia como liniero y seis años al frente de una brigada, a quien su colectivo lo reconoció como vanguardia del centro.

Él es un hijo adoptivo de La Palma. De su natal Pinar del Río vino a ayudar en el restablecimiento del servicio, luego del paso de los huracanes Gustav e Ike, pero quedó prendido de una palmera y desde entonces vive y labora en el municipio.

Para él la seguridad de los muchachos de su brigada es lo primero.

«Como mismo llegan por la mañana, así deben regresar a sus casas con sus familias. Soy como el padre de ellos, y si son mis hijos, debo conocer sus problemas para poderlos cuidar. Hay que tener mucho tacto y si ese día alguno no está apto para trabajar por algún motivo, se va para su casa y no pasa nada».

Otro de los hombres valiosos durante el 2019 fue Marcelino Piñera de la Cruz, electricista desde 1983 hasta el año pasado, fecha en que sintió que sus pies ya no podían sostenerse para laborar como liniero y decidió disfrutar de su jubilación.

«Este oficio afecta mucho las piernas y la cintura, porque por lo general estamos encima de una escalera, sostenidos en las espuelas y a veces en dos tornillos. Incluso, en ocasiones la escalera no llega hasta cierta altura de la torre y hay que ponerte en unos pasos y así pasas hasta cuatro y cinco horas».

Confiesa que aunque trabajan con la electricidad, ellos también le temen.

«Le tengo miedo porque sé que está ahí, en los cables, pero no la veo. Los que nos enfrentamos a ella sabemos que si trabajamos con las normas de seguridad no habrá dificultades. Por eso el liniero tiene que ser responsable, dejar los problemas en la casa para estar con la mente clara y saber lo que va a hacer».

El éxito de la Empresa Eléctrica de La Palma también tiene rostro de mujer. Por su entrega y eficiencia en el trabajo destacaron Lianet Rodríguez Graverán, Yudelkis Moreno González y Carmen Hernández Díaz, las que aunque no suben a un mástil a construir o solucionar problemas, sí prestan sus servicios desde distintas áreas de la entidad.

VALIOSOS TRABAJADORES, VALIOSOS SERES HUMANOS

Previo a la celebración provincial por el Día del Trabajador Eléctrico, los que laboran en la UEB La Palma una vez más fungían como servidores y daban muestra de su gran valía, no solo como colectivo laboral, sino como seres humanos.

Había trabajo para todos, y todos cooperaban. Pero hubo algo en especial que me hizo admirar a este equipo, más allá de resultados y sobrecumplimientos de indicadores. Cuando los anfitriones se preparaban para ofrecer al día siguiente a colegas de otros territorios un festejo digno, conocieron de la muerte de un compañero de trabajo que desde hacía meses estaba enfermo.

En ese instante, trataron de localizar por vía telefónica a los que no estaban y el director me pidió disculpas e hizo saber que me atendería en la tarde. Cuando el equipo se reunió, dejaron lo que tanto les apremiaba, subieron a los carros de la Empresa y fueron unidos a dar el último adiós a uno de sus hermanos.